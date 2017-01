Fashion Police: Estas hispanas deslumbran a la ‘People’ (FOTOS)

Nuestras artistas hispanas sacaron la casta en la entrega de los People’s Choice Awards y aparte de llevarse premios, también fueron elogiadas entre las mejores vestidas, en las principales revistas de moda y programas fashionistas.

Obviamente, hablamos de Jennifer López y Sofía Vergara, quienes fueron premiadas como la Mejor Actriz de Televisión en Serie de Crímenes y como la Mejor Actriz en Serie de Comedia, respectivamente.

Ambas deslumbraron con su belleza natural, elegancia y buen porte, pero por el contrario, a otras de sus compañeras y colegas no les fue tan bien. Aquí te presentamos nuestro Fashion Police, ¿cuál fue tu favorita?

LAS MEJORES

Jennifer Lopez

Deslumbró con un diseño en color negro y aplicaciones de pedrería en el pecho, creación de Reem Acra Pre-Fall 2017.

Sofía Vergara

La colombiana protagonista de Modern Family escogió un lindo y sexy vestido de la colección Pre-Fall de Marchesa, con cuerpo en color dorado y falda de tubo blanca, que hacía notar sus curvas aun más.

Blake Lively

De la colección Primavera-Verano 2017 de Elie-Saab, los flecos y transparencias del diseño y el mix del vestido le sentaron a la perfección a Blake, quien dio a luz apenas hace unos días.

LAS PEORES

Fifth Harmony

El ahora cuarteto musical se puso de acuerdo para vestirse, pero entre una combinación de batas de los ángeles de Victoria’s Secret y el estilo de las Kardashian, salieron muy mal libradas. Y eso que el color era perfecto para sus tonos de piel, pero entre tanta tela, más bien parecía que iban en pijamas.

Sarah Jessica Parker

La actriz de Sex and the City olvidó el estilo de su personaje en la serie, Carrie Bradshaw y escogió un vestido de J.Mendel que no le favoreció. El color y el maquillaje le iban perfecto, pero los volúmenes y mangas fueron un exceso.

Gwen Stefanni

La cantante escogió un diseño de Reem Acra que estaba bien para una pasarela, pero ni el color ni el diseño le sentaron bien a Gwen, pues le aplastaba el pecho y estaba de más adornado. Las medias de red, otro gran desacierto.

Jodie Sweetin

La protagonista de la serie Fuller House eligió un diseño de Sherri Hill con volumen y cola, algo que parece más apropiado para los Oscar, pero la biker de cuero fue mucho más allá.