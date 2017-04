ExMiss Italia muestra su rostro desfigurado por el ácido que le echó su novio (FOTOS Y VIDEO)

A 3 meses de que su novio le rociara la cara con ácido, la exMiss Italia Gessica Notaro reapareció por primera vez en televisión para dejar horrorizados a todos los italianos y al mundo entero.

Y es que los efectos del ácido sobre su rostro fueron devastadores, según reportó el diario español ABC.

Quien fuera finalista en el concurso Miss Italia 2007 y Miss Romagna, sufrió a las puertas de su casa la agresión de su exnovio, Edson Tavares, de 29 años, quien le arrojó ácido en la cara al no aceptar la ruptura de su relación.

Ella trabajaba como entrenadora de leones marinos en el delfinario de Rimini y fue presentadora en emisoras locales de televisión, por eso se decidió a mostrar la señales permanentes que le dejó la locura del hombre que decía que la amaba.

Vestida con jeans, jersey negro y una bufanda que le cubría completamente la cara, se presentó en el famoso Show de Maurizio Costanzo de su país, pero decidió descubrir su rostro porque “quiero que se vea todo lo que me ha hecho Edson, el hombre que decía que me amaba. Esto no es amor”, dijo Gessica con determinación, antes los aplausos emocionados de los espectadores del estudio.

“Mientras el ácido me comía la cara, yo de rodillas rezaba. Pedía a Dios que me quitara la belleza, pero que me dejara la vista”, dijo la exreina de belleza.

“Durante años no podré mirar al sol sino con máscaras y vendada. No podré bañarme con mis amados delfines, porque el cloro sería devastador. No perdono a Edson, pero no lo odio”, aseguró.

Gessica señaló en la transmisión televisiva que el juez interrogó a Edson Tavares, pero nunca quiso escuchar su propia versión. Por ello el presentador hizo un llamamiento al ministro de Justicia, Andrea Orlando, quien poco después llamó al programa. Orlando dio cita a la joven en su despacho del ministerio el jueves 27 de abril. Edson Tavares se encuentra en la cárcel de Forli y al final del proceso será expulsado de Italia, ya que es originario de Cabo Verde.