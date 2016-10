Evita estos “fashion” errores durante el otoño

La moda es muy cambiante y lo que en una temporada te sienta bien, en la próxima ya no te va. Muchos de los errores tienen su origen en pensar que estamos vistiendo a la moda, cuando realmente estamos usando fórmulas fashionistas viejas, ya muy pasadas y que honestamente ya no aplican a los tiempos y las tendencias actuales.

Por ejemplo, el creer que durante el otoño no se usan los colores claros. No hay nada más alejado de la realidad, pues los colores claros sí se pueden usar durante esta temporada. Olvida eso de que para la primavera se usan tonos vibrantes, mientras que para la época de frío debes optar por colores sobrios; ésta ya no es una regla.

Así que ponte muy lista con los consejos de MiMundo Fashion, para que no termines cometiendo estos sendos errores otoñales.

Usar estampados veraniegos

Ya guarda tus estampados florales o muy coloridos del verano, si bien es cierto que los colores claros ya están permitidos durante el otoño, tampoco exageres.

Las tendencias de otoño de este año implican una gran cantidad de padrísimos estampados, desde la tradicional tela escocesa pasando por los animal print y hasta los bloques de color. Encuentra un estampado que te guste e invierte en un par de piezas que puedas mezclar con el resto de tu guardarropa.

Enseñar de más

Tratar de lucir sexy sin importar el clima está totalmente “off of the season”. De hecho, el tan sólo pensar que para verte sexy debes mostrar de más, ya es un error. Pero el hacer esto durante el otoño y peor aún, durante el invierno, es mil veces peor. No sólo te estás arriesgando a pescar algún resfriado, sino que te verás totalmente fuera de lugar.

Así que si vas a usar faldas, cubre tus piernas con mallas gruesas o unas botas largas. El “layering” es un básico de la temporada de frío, así que haz valer este look con unas cuantas capas de distintas texturas y tonos.

Usar capas sin armonía

Es un total acierto usar el “layering” en esta época, pero el error está en no saber combinar una capa con la otra. Hay que asegurarnos de que una capa vaya con la otra y así sucesivamente. Comienza con la ropa interior adecuada, especialmente usando térmica, para mantenerte más calientita durante los días más fríos.

Mallas y botas con un vestido de algodón y una gran chaqueta de cuero te darán un look vanguardista y sofisticado, ¡pruébalo!

Usar la misma textura siempre

No cometas el error de lucir igual todos los días otoñales. Si eres de las que están acostumbradas a usar prendas de lana o algodón todos los días, olvídate de eso y mejor prueba mezclar texturas. Puedes combinar lana con pana y eso, seguro, robará las miradas cuando camines por las calles.

Ponerse el abrigo o chaqueta erróneos

A la mejor te ha pasado y tú ni cuenta, pero es súper importante usar el abrigo adecuado para cada ocasión. No cometas el error de ir a un evento formal y ponerte una chamarra de mezclilla o de cuero. Aunque solo sea para cubrirte en lo que llegas al lugar, no lo hagas nunca por favor. Piensa en tu abrigo o chaqueta como parte fundamental de tu outfit y no solamente como una prenda con una función utilitaria; esto puede ayudarte a crear un look perfecto en vez de arruinarlo.