Este fue el accesorio protagonista de los Oscar (FOTOS)

En esta ocasión no se trató de un collar, ni de unas zapatillas o de unos pendientes… el accesorio protagonista de los Oscar fue un listón de color azul.

Y es que aunque no combinara en absoluto con su atuendo para tan elegante ceremonia, muchas celebridades optaron por agregar un diminuto pero cargado de simbolismo lazo azul.

Con dicho accesorio, las celebridades de Hollywood mostraron su rechazo a las políticas migratorias del presidente Donald Trump y apoyaron la defensa de las libertades civiles.

El boricua Lin-Manuel Miranda fue uno de los primeros en hacer su aparición en la alfombra roja, con el moño azul en la solapa de su tuxedo, y su esposa también se solidarizó con el movimiento. El artista estuvo nominado a Mejor Canción Original por el tema de la película de Disney Moana, How Far I’ll Go.

También la actriz Ruth Negga acompañó su majestuoso vestido rojo con un pequeño listón azul.

Pero el caso más extraño fue el de la modelo Karlie Kloss, quien a pesar de ser la novia de Joshua Kushner, quien es el hermano de Jared Kushner y por lo tanto cuñado de Ivanka Trump, también llevó un moño azul en su vestido blanco.