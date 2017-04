Esta famosa se está ganando los aplausos de todos por el vestido de $15 que usó (VIDEO)

No cabe duda que lo vintage está de moda y si sale barato, qué mejor, ¿no? Al parecer es el lema que usa la bella actriz de Hollywood Anne Hathaway, quien en los últimos días está en boca de todo mundo gracias al vestido que se atrevió a usar en un programa en días pasados.

Y es que a pesar de que Hathaway ha ganado el Oscar a Mejor Actriz, parece que conserva toda la humildad y no le importa vestir con prendas que cuestan ¡15 dólares!

Resulta que Anne fue invitada al programa Good Morning America y decidió asistir con un lindo y elegante vestido, que ahora está en boca de todos.

“Sé que está mal preguntar a la gente qué usan, pero por favor ellos tienen qué saber”, dijo la presentadora Robin Roberts, a lo que Hathaway respondió: “Es un vestido de 15 dólares de un mercado de segunda mano. Estoy tratando de usar ropa vintage tanto como puedo”.

The beautiful dress Anne Hathaway was wearing this morning? A $15 flea market dress! @RobinRoberts pic.twitter.com/O3oJIIbA7b

— Good Morning America (@GMA) 17 de abril de 2017