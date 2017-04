En la ‘guerra de escotes’ entre Aracely Arámbula y JLo, ¿quién gana? (FOTOS)

Si el espectacular vestido de JLo se robó todas las miradas en la alfombra roja de los Premios Billboard, el de Aracely Arámbula no se quedó atrás.

Y es que la ex de Luis Miguel escogió un vestido de la firma Garimon Roferos Couture, de raso negro bordado con rosas rojas, que como particularidad tenía un pronunciado escote.

Con este atuendo, la actriz mexicana no sólo resaltó sus curvas y belleza, sino que el escote fue lo más aplaudido.

“Hermosa mujer, cada día me encantas, eres súper sexy”, “qué mirada la tuya Ara, bien bella, luciste espectacular, fuiste la más bonita y elegante del evento”, “Ara hermosísima siempre y más aún con ese vestido, deberías prestárnoslo, tal vez no me quede igual porque perdí la dieta y no he sido constante en mis ejercicios”, le escribieron sus seguidores en Instagram.

Mis amores Dany & George ????????compartiendo #billboards2017 celebrando el esperado final de #LaDoña este lunes 1 mayo @telemundo Una publicación compartida de Amo el arte yAmo serMama???????????????????????? (@aracelyarambula) el 29 de Abr de 2017 a la(s) 10:32 PDT

También podría interesarte: El atrevido vestido de JLo le hace una mala jugada (FOTOS)

Mientras que Jennifer López no se quedó atrás y como es su costumbre, lució más que espectacular en dos entallados vestidos, que dejaban sus curvas al descubierto.

Primero cautivó a todo mundo al desfilar por la alfombra roja, con un vestido negro de Julien Macdonald, el cual dejaba poco a la imaginación y hasta dejó al descubierto sus panties.

Pero lo que dejó impresionados a los asistentes de los Billboard Latinos 2017, fue sin duda el vestido plateado que usó para su actuación sobre el escenario, el cual tenía un escote muy difícil de ignorar y prácticamente solo tapaba lo necesario.

“La más bella! Ojalá y yo llegara a esa edad así como tú, tan divina!”, “sin palabras”, “regia como siempre”, “espectacular”, fueron algunos de los comentarios que recibió la “diva del Bronx” en su cuenta de Instagram.

Thank you to all the fans!!! Gracias a todos Los fans!!! Los quiero ❤️❤️❤️ #Mirate #LatinBillboards2017 @latinbillboards Una publicación compartida de Jennifer Lopez (@jlo) el 27 de Abr de 2017 a la(s) 7:21 PDT

Para ti, ¿cuál de las dos estrellas hispanas lució mejor?