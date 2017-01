ÚLTIMA HORA: Ellas son las hispanas finalistas de Miss Universo

La próxima Miss Universo será elegida esta noche en Manila de entre 86 representantes de todo el mundo. Y hace unos pocos minutos dieron a conocer a las 13 finalistas, entre las que se encuentran varias hispanas como México.

Además están Perú, Panamá, Colombia, y también Estados Unidos, Kenya, Indonesia, Canadá, Brasil, Francia, Haití, Tailandia y la anfitriona Filipinas.

En una especie de deja vu del año pasado, cuando el presentador Steve Harvey se equivocó al anunciar a Miss Colombia como ganadora, Miss Colombia y Miss Filipinas fueron anunciadas, consecutivamente, como finalistas.

“No puedo creer que esto esté pasando de nuevo”, dijo Harvey, quien regresó esta edición como anfitrión.

“Te perdono y en el nombre de mi país sabemos que errar es de humanos”, le dijo en español a Harvey Miss Colombia, Andrea Tovar, quien abrazó al presentador y le dijo que no se preocupara.

Lo que también destacó fue que Miss México fue nombrada justo después de Estados Unidos, países que han tenidos algunos desencuentros con sus respectivos presidentes. Kristal Silva, representante de México habló de la ocasión en que se cayó en un concurso de belleza.”Fue hace tres años y me sentí muy nerviosa. Creo que lo tomé como una oportunidad para decir ‘aquí estoy, soy México’ y le saqué provecho a eso y nada pasó”.

Mexico ???????? estamos en el top 13 venga ???? @kristal_silvad #KristalSilva #MissUniverse #Mexico #MissMexico #KristalMU2017 #MissUniverse2016 #TeamMexico #VamosxMissUniverso #CristalSilva Un vídeo publicado por Miss Mexico ???? (@missmexico2017) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 4:57 PST

Una de las favoritas era Venezuela y llamó la atención que no fuera seleccionada entre las finalistas.

De nueva cuenta el presentador es Steve Harvey, quien el año pasado cometió un grave error al dar por ganadora a la representante de Colombia, cuando en realidad Filipinas tenía el título.

Al inicio de la transmisión se vio un sketch de Harvey, en donde planeaba su huida si es que volvía a equivocarse.

También hizo referencias a su error durante su discurso de entrada. “Cuando uno se equivoca, uno tiene que seguir avanzando”, comentó.

El certamen se lleva a cabo en el Mall of Asia, de Filipinas.

Introducing your Top 13! #MissUniverse Watch the competition unveil right now on @FOXTV. Un vídeo publicado por Pia Alonzo Wurtzbach (@missuniverse) el 29 de Ene de 2017 a la(s) 5:00 PST



Entre los países latinoamericanos Venezuela ostenta el mayor número de victorias, con 7, la más reciente en 2013 con Gabriela Isler. Le sigue Puerto Rico con 5, mientras que Colombia, México y Brasil tienen 2. En el conteo general, Estados Unidos se mantiene como líder tras haber resultado ganador en 8 ocasiones. La actual Miss Estados Unidos es Deshauna Barber, oficial del ejército de 27 años originaria del Distrito de Columbia.

Durante la gala de esta noche, la banda Boyz II Men y el rapero Flo Rida se encargarán de los números musicales.

El jurado está integrado por la ex Miss Universo puertorriqueña Dayanara Torres, la actriz de Bollywood Sushmita Sen, la ex Miss Universo angoleña Leila Lopes, el director editorial de la revista Paper Mickey Boardman, la fundadora de la agencia de modelos The Bailey Agency School of Fashion Cynthia Bailey, la activista Francine LeFrak y la ex Miss Universo japonesa Riyo Mori.