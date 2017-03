El secreto de Ale Espinoza para eliminar el acné (VIDEO)

El popular “Black Mask”, o mascarilla negra, que está causando furor en las redes sociales promote dejar el rostro suave y purificar el cutis, eliminando en el proceso el acné. ¿Pero realmente funciona? La conductora de Univision Alejandra Espinoza se atrevió a ponerlo a prueba, mostrando por su canal de YouTube su experiencia.

“Esta mascarilla lo que hace es te dilata los poros para poder sacar impurezas”, explicó Espinoza. Luego de esperar 30 minutos, muestra cómo se quita la mascarilla, pero los resultados no llegaron a satisfacer sus expectativas. “Qué les puedo decir. Voy a tratar de justificar la situación. Probablemente me puse una capa muy delgadita y no funcionó como debió funcionar”, dijo.

Tras aplicar y remover la mascarilla, Espinoza explica la importancia de cerrar los poros, así eliminando la posibilidad de que se llenen de impurezas. Con una receta casera, procedió a mezclar la clara de un huevo y una cucharada de azúcar y se aplicó el tratamiento en el rostro, esta vez consiguiendo mejores resultados al removerlo después de dejarlo reposar por 10 minutos.

“El azúcar es un exfoliante natural y elimina las células muertas y que luzcas radiante”, asegura Espinoza. Según la mexicana, el huevo también es un buen ingrediente orgánico ya que ayuda a combatir el acné y las arrugas además de fortalecer el cutis.

