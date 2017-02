El rojo estrena la alfombra de los Óscar, dominada por el dorado y con recados a Trump (FOTOS)

No hay Óscar sin alfombra roja, ni alfombra roja sin magia, escenario en el que las estrellas del cine esgrimen sus mejores armas estilísticas y que hoy condujo al olimpo de la elegancia a Emma Stone con un modelo dorado que quedó grabado en la retina de los espectadores

Quien abrió la alfombra roja fue una espectacular Ruth Negga, pero poco a poco el dorado se hizo el dueño de la noche. El toque latino lo pusieron Salma Hayek y Gael García.

También desde la alfombra, hubo algunos que le mandaron un mensaje a Trump. Los actores Viggo Mortensen y Lin-Manuel Miranda criticaron las actuaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Los nominados e invitados de la 89 edición de los Óscar fueron conscientes de que esta prestigiosa alfombra exige poderío y brillo, que no es apta para ropa descafeinada o aburrida, y así con la lección bien aprendida llegó al Teatro Dolby, de Hollywood Emma Stone, vestida con un Givenchy dorado, el color de la noche.

Impecable y delicada, la nominada a mejor actriz por “La, La, Land” sorprendió con un vestido dorado de tirantes. La parte superior con bordados y la parte de abajo con flecos en “degrade”, una pieza sofisticada que realzaba su figura.

Otra se las actrices mejor vestidas fue Isabelle Huppert, nominada a la mejor actriz por “Elle”, quien acudió a la ceremonia con un sofisticado vestido plateado cuajado de pedrería de cuello a la caja y manga larga, de Armani.

Una de las primeras en acudir a la gala fue Ruth Negga, nominada a la mejor actriz por “Loving” quien lució fabuloso vestido con cola, de manga larga y cuello de encaje con reminiscencias isabelinas firmado por Valentino, un modelo rojo que conjuntaba con tiara y pendientes granates.

El berbellón fue el tono elegido por Viola Davis nominada a mejor actriz de reparto por “Fences”, quien llegó con un modelo sencillo de seda de Armani, una verdadera delicia que centraba la atención en pecho y hombros, un diseño que, además de modelar la figura, le restaba años.

La alfombra roja de los Oscar, pasarela internacional y extraordinario escaparate para diseñadores y firmas de lujo de todo el mundo, es una catapulta de tendencias que en su última edición ha puesto de moda los tonos dorados.

Y dorada como una estatuilla llegó Jessica Biel con un modelo de Kaufman Franco y collar de brillantes de Tiffany, un estilismo que le aupó como una de las sexies y elegantes.

Felicity Jones lució un delicado vestido tipo bailarina de tirantes en tono dorado empolvado, un diseño de Dior con largo midi que le permitía lucir sandalias también doradas.

A este tono también se sumo la actriz Michelle Williams, quien apareció en la alfombra con un modelo bicolor en dorado y negro de tirantes.

Un dorado metalizado fue el color escogido por Charlize Theron, un vestido plisado con escote en uve de Dior, una apuesta que no le favorecía demasiado.

Con una fórmula que resulta manida, Nicole Kidman apareció en el teatro con un modelo ajustado bordado con pedrería de Armani, sencillamente correcta.

Ajena a las tendencias, Octavia Spencer acudió a la gala con un modelo gris perla con cuerpo drapeado y falda de plumas de Marchesa que aunque le otorgaban mayor volumen, resultó elegante.

De dorado se pasó al negro, color que utilizó Alicia Vikander con un vestido de volantes de aire español de Louise Vuitton y Brie Larson en un modelo de terciopelo con cola de Oscar de la Renta.

Y del negro al blanco. Karlie Kloss, cuñada de Ivanka Trump, acudió con un sencillo diseño de StellaMcCartney que aderezó con una fabulosa gargantilla de platino y brillantes, mientras Hailee Steinfeld impactó con un diseño blanco transparente, de escote “halter” rematado por flores a modo de cascada en la espalda.

Y una de las más esperadas de la noche, tras su rifirrafe con Chanel, Meryl Streep apareció con un vestido-pantalón azul noche con pedrería y escote barco, diseño sobre el que no quiso revelar su firma.

Detrás de los vestidos que han lucido las estrellas de Hoollywood, hay un diseñador, y también una estilista, una mano amiga que aconseja qué sienta bien, pero no siempre aciertan, prueba de ello fue el modelo negro de Kirsten Dunst, así como el de Scarlett Johansson o el elegido por Janelle Monae.

Tampoco estuvieron acertadas Dakota Kohnson, con un modelo dorado de halo “vintange” de Gucci y Halle Berry con un Versace dorado y negro, un modelo que lució con un pelo tipo afro, nada favorecedor.

Junto al largo desfile de mujeres brilló un guapo Viggo Mortensen quien, muy sonriente, caminó por la alfombra con un esmoquin azul marino de tres piezas con solapas negras y pajarita de doble lazo firmado por Dior.

Cumplió con el protocolo Andrew Garfield con un impecable esmoquin y zapatos de charol, así como Lucas Hedges por “Manchester by the Sea ” quien asistió con esmoquin y pajarita, un modelo que también que escogió el mexicano Gael García Bernal.

Pero uno de los que más llamó la atención fue Ryan Gosling enfundado en un esmoquin y camisa de chorreras, aunque el mas simpático fue Sunny Pawar, el niño protagonista de “Lion” quien combinó la pajarita con unas deportivas multicolores.

Ruth Negga, nominada a mejor actriz por “Loving”, fue una de las más madrugadoras de la noche con un fabuloso vestido rojo con cola, de manga larga y cuello de encaje.

Aunque la favorita para llevarse el Óscar es Emma Stone, por “La La Land”, que deslumbró en la alfombra con un vestido dorado con falda de flecos que parecía salido de una película de los años veinte.

Al igual que Dakota Johnsson, toda una estrella del Hollywood clásico con su modelo dorado de Gucci, el mismo color por el que apostó Jessica Biel, con un impresionante collar.

Con un diseño de Armani blanco y con bordados plateados apareció otra de las nominadas de esta edición, la francesa Isabelle Huppert, que ayer se llevó el premio de los Spirit del cine independiente.

Octavia Spencer nominada a la mejor actriz de reparto por “Hidden Figures” acudió a la gala con un modelo gris perla con cuerpo drapeado y falda de plumas de Marchesa, y Michelle Williams, que opta al mismo premio por “Manchester by the Sea”, optó por un modelo de falda blanca y cuerpo negro.

Por el negro se decantó la ganadora del Óscar a mejor secundaria del año pasado, la sueca Alicia Vikander, mientras que Taraji P. Henson, una de las protagonistas de “Hidden Figures”, exhibió una modelo de terciopelo azul marino con una gran apertura en la falda.

Entre los hombres, Viggo Mortensen, nominado a mejor actor por “Captain Fantastic”, con un esmoquin azul marino de tres piezas con solapas negras, y el cantante Pharrell Williams con un original traje de Chanel adornado con collares.

Mandan recados a Trump desde la alfombra

Los actores Viggo Mortensen y Lin-Manuel Miranda criticaron, desde la alfombra roja de la 89 edición de los Óscar, las actuaciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

“La Casa Blanca solía tener durante muchos años un sitio web en español, uno de sus idiomas oficiales, y cuando Trump y su pandilla llegaron lo eliminaron”, afirmó a Efe Mortensen, candidato como mejor actor por “Captain Fantastic”, al ser preguntado por la diversidad en el séptimo arte y en la población estadounidense.

“No sé si dan cuenta de que hay más de 50 millones de ciudadanos en este país que no solo hablan ese idioma, sino que es su lengua principal. Es una vergüenza”, agregó.

Sobre su nominación al Óscar, un campo donde Casey Affleck (“Manchester by the Sea”) y Denzel Washington (“Fences”) parten como favoritos, indicó: “Estoy bien tranquilo. No soy ni de lejos favorito para ganar, pero vengo orgulloso como representante de este lindo cuento que es ‘Captain Fantastic'”.

Por su parte, Lin-Manuel Miranda, que lucía un lazo azul en apoyo a la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), el grupo defensor de los derechos civiles más importante de EEUU, dijo a Efe que escogió formar parte de esa iniciativa por su “importante lucha en defensa de los ideales americanos, que están siendo atacados”.

Sobre la escasa presencia de talento latino en los Óscar este año, el artista señaló: “Siempre es mejor cuando las películas reflejan nuestra sociedad”.

“Somos un país muy diverso donde los latinos se convertirán en el 25 por ciento de la población en unos años, así que espero que Hollywood nos represente como debe. Tenemos grandes directores latinos y siempre estaremos dando guerra”, apuntó.

También lucieron ribetes azules Ruth Negga, candidata como mejor actriz por “Loving”, y la modelo Karlie Kloss, cuñada de Ivanka Trump, hija del presidente de EEUU.