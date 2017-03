El look de antes y el de ahora de famosas hispanas (FOTOS)

¿Recuerdas cómo se veía Adamari López cuando saltó a la fama en México, con la novela Sin ti, allá por el año de 1997? ¿O de Bárbara Bermudo, cuando empezaba en Primer Impacto en el 2002?

Bueno, pues la verdad es que ellas, al igual que otras famosas como Salma Hayek, Sofía Vergara o María Celeste Arrarás, se ven completamente diferentes a como se ven ahora. ¿No nos crees? Júzgalo por ti misma…

Adamari López

Cuando encarnó a la villana de Sin ti, una novela protagonizada por René Strickler y Gaby Rivero, Adamari traía el cabello súper cortito y rojizo. Ahora la vemos con el cabello largo y claro en las puntas, además de muy plena, convertida en presentadora de Un Nuevo Día y en la orgullosa mamá de Aläia.

Bárbara Bermudo

Cuando comenzó en Primer Impacto, hace 21 años, Bárbara lucía un tono más claro en su cabello.

María Celeste Arrarás

El cambio de la conductora de Al Rojo Vivo es más que notable. Finalmente ha dejado el tono súper rojo de su cabello, por uno marrón que le va mejor con su tono de piel.

Salma Hayek

Tan bella antes, como ahora, pero definitivamente el cambio sí que ha sido espectacular en la mexicana. Ha continuado con su tono negro en el pelo, pero ya no lo usa ondulado.

Jennifer López

¿Y qué me dicen de JLo? La inocencia de “Selena” ha quedado atrás en la intérprete de Jenny from the Block. Se ha convertido en una de las figuras más esculturales de Hollywood, poniendo muy en alto a la belleza latina.

Sofía Vergara

Y por último, pero no menos espectacular, tenemos a la protagonista de Modern Family, que luego de modelar trajes de baño en su natal Colombia, conducir programas de revista en Univisión y protagonizar alguno que otro fracaso cinematográfico, ahora es una de las estrellas hispanas más queridas de la televisión norteamericana. Y también es de las más despampanantes y hermosas.