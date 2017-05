Una mujer de Arizona hizo un sorpresivo hallazgo al interior de un bolso de mano que compró en una tienda Wal-Mart.

La mujer asegura que encontró una nota en la que alguien denuncia que es una prisionera en China, reportó KTVK.

#Tucson woman finds letter hidden in her new purse believed to be written by a Chinese “prisoner” https://t.co/P7ICIbA4cP pic.twitter.com/X9Z80i4cAQ

— 3TV Phoenix (@azfamily) 1 de mayo de 2017