Duelo de primeras damas: Melania Vs Michelle (FOTOS)

El mismo día en que la Casa Blanca difundió la foto oficial de Melania Trump, se filtró una imagen al natural de la exprimera dama Michelle Obama.



Así que las redes sociales rápidamente se polarizaron de uno y otro lado, haciendo notar por un lado, que a pesar de que la actual primera dama luce hermosa y elegante, se ve muy “artificial”; un contraste totalmente opuesto a la foto de la esposa de Barack Obama.

La imagen ha causado tanto revuelo porque en sus 8 años como primera dama, nunca se le vio a Michelle con sus rizos naturales.

This is the picuture I have been waiting on for like 3 years. COME ON NATURAL. pic.twitter.com/HF8AYpsciB

— gif sommelier (@meagnacarta) 2 de abril de 2017