Desfila hija de Luis Miguel para Dolce&Gabbana en Milán

Los diseñadores Domenico Dolce y Stefano Gabbana han modernizado sus pasarelas al utilizar no sólo a modelos profesionales, sino también a social media influencers, familias amigas de la marca y celebridades de todo el planeta.

En esta ocasión, para su desfile titulado El Nuevo Renacimiento, dentro de la Semana de la Moda en Milán, la famosa dupla seleccionó a algunos mexicanos, como la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, a su madre, Stephanie, y al loguero Juan Pa Zurita, el cual ya había desfilado antes en su pasarela de ropa masculina.

Una colección que remite al ADN de la marca, los valores tradicionales de Italia, con 117 salidas que incluyen sus clásicos vestidos negros de las mujeres de Sicilia, en esta ocasión acompañados de abrigos de leopardo, prendas estampadas con flores, sobre todo rosas de colores encendidos, chaquetas militares, motivos divertidos como planetas, estrellas y animales, escudos antiguos y una mezcla de texturas y colores en un espectáculo que obtuvo muchos aplausos de la concurrencia, reunida en el centro nocturno Metropol, en el corazón de Milán.

La pasarela incluyó también muchas leyendas, tanto en la ropa como en las bolsas, que aludían a la realidad de los millennials. Por ejemplo, se podía leer en una bolsa “All you need is love and wifi”.

“Buscamos integrar el concepto de la gran familia de Dolce&Gabbana al invitar a desfilar a algunas de nuestras clientes con sus hijas, así como gente que no necesariamente es modelo, pero que se ha ganado un lugar en el mundo”, afirmó Stefano Gabbana antes del desfile.

La pasarela tuvo como invitados a estrellas como el actor Jamie Foxx, al piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton y al cantante Austin Mahone, quien amenizó con sus canciones el paso de las nuevas luminarias.

Desde sus cuentas de Instagram, Michelle Salas y Juan Pa Zurita transmitieron detalles como su convivencia con estos dos célebres diseñadores italianos, antes del desfile.

“Fue un honor haber sido parte de este increíble evento, pero sobre todo el haber trabajado con dos seres tan maravillosos. Grazieeee @stefanogabbana and #DomenicoDolce”, escribió por su parte la hija de Luis Miguel, Michelle Salas.

Molto felice ❤????????❤???????? !!!! @dolcegabbana @stefanogabbana #DomenicoDolce #dglove #dgmillennials #dolcegabbana Una publicación compartida de Michelle Salas (@michellesalasb) el 27 de Feb de 2017 a la(s) 9:25 PST

“Feliz de ser la #DolceMama amore mio”, escribió la actriz y cantante mexicana Stephanie Salas.

Feliz de ser la #DolceMama amore mio❤ @michellesalasb by @dolcegabbana grazie mille???? #dgfamily #dglove @stefanogabbana @dolcegabbana #dgmillennials Una publicación compartida de Stephanie Salas✨ (@stephaniesalasoficial) el 26 de Feb de 2017 a la(s) 8:48 PST