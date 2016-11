¿Cuál es el secreto de Irina Baeva para lucir tan bien?

¿Qué es lo que hace Irina Baeva para lucir tan perfectamente bien, cuando aparece en escena teniendo como marco esos hermosos viñedos de California, en la telenovela Vino el Amor?

La actriz de origen ruso, pero radicada en México desde hace muchos años, nos revela en exclusiva para MiMundo Fashion que su secreto de belleza es comer sano, beber mucha agua y dormir bien.

“No soy de mucha cosa de hacerme en la piel, ni en el cuerpo, trato de comer sano, beber mucha agua, dormir bien, aunque no siempre se logre, precisamente por la cantidad de trabajo que tengo”.

Pero ante todo, Irina dice que el consejo más importante que puede dar es “amarse a uno mismo, si uno se quiere a sí mismo y si uno se cuida, pues toda la demás gente te va amar y querer y eso es lo más importante para estar bella físicamente, sobre todo para ser feliz y disfrutar de las cosas que estás viviendo”.

En cuanto a su forma de vestir, confiesa que tiene miles de estilos, “de pronto un día quiero ser bien hipster y otro día soy bien romántica y ando de vestido”.

Lo que definitivamente no puede faltar en su guardarropa son ¡los zapatos! “Son como mi obsesión, me encantan los zapatos, me encantan los tacones, amo usarlos, amo comprarlos y creo que esa es de las cosas que más me gustan porque siento que son los que le dan un toque muy femenino a cualquier outfit, a cualquier ropa”.