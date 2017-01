Critican fans atuendos de Adamari López y Rashel Díaz (FOTOS)

Al parecer, los asesores de imagen de Un Nuevo Día son los peores enemigos de sus presentadoras… al menos eso es lo que opinan los fans del programa de Telemundo.

Y es que en la foto que el programa compartió en su cuenta de Facebook, sobre el programa de este martes, las seguidoras se fueron encima de Adamari López y Rashel Díaz por los atuendos que les tocó usar a cada una.

“Hoy están horrorosamente vestidas, no soy fashionista, pero a la vista no es un agrado para mí verlas así, sobre todo ese vestido de Ada, ¿porque sí es un vestido? Es horroroso, parece una pijama de dormir o no sé, nada elegante ni casual, ni nada, ¿quién viste a Ada?”, cuestionó una fan, quien agregó “por Dios, ella es bella y todo lo que se coloque le queda bien, pero es que a veces pareciera que fuera una burla a su belleza” y por último le recomendó que “

En el mismo sentido opinó otra seguidora de Un Nuevo Día, quien dijo que “