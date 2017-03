Coronan a la mujer más bella de México… pero critican elección (FOTOS Y VIDEOS)

La mujer más bella de México tiene un nuevo nombre y apellido: Denisse Franco, y es de Sinaloa.

Karla López, de Aguascalientes; Citlaly Higuera, de Tamaulipas, y Denisse eran las tres chicas que disputaron hasta el final la corona de Nuestra Belleza México 2017.

De las 32 chicas que iniciaron la noche, solo quedaron ellas hasta el final de la ceremonia, de casi tres horas de duración. Sin embargo las malas críticas no se hicieron esperar y algunos hasta dijeron que México no resultaría ganadora en Miss Universo: “Ya perdimos Miss Universo :(“, “fraude! ni vamos a clasificar en Miss Universo”, mientras que otros criticaron a quiénes calificaron a las jóvenes: “los jueces deberían ser personas más altamente preparadas no artistas huecas”.

Y es que muchos criticaron sus respuestas cuando le tocó su turno.

Ella debía responder ¿en qué momento una mujer debe levantar la voz y decir no?, y aseguró: “en el momento qué ella decir no, ella tiene el poder de decidir y tomar sus propias decisiones… gracias (sic)”. También contestó otra pregunta pero su respuesta tampoco le ayudó mucho. Fue en relación a lo que debería de hacer para apoyar a las mujeres, “quiero resaltar que estos últimos años la mujer ha tenido un gran crecimiento personal, pero hay que trabajar en la violencia a la mujer… ya que todas las mujeres somos bellas y somos mujeres con carácter y que valemos, y que nadie tiene el derecho de hacernos sentir de esa manera… o maltrato físico o psicológico, muchas gracias”, dijo tartamudeando y notándose su nerviosismo.

“No siempre gana la que todos quisiéramos…. Denisse es bellísima y los nervios la traicionaron pero para eso hay un tiempo de preparación en donde precisamente se pulen esos detalles… no se necesita ser experto en belleza para darse cuenta que era la que más resaltaba entre todas”, dijo uno más sobre su elección. Y uno más dijo: “Es bonita .. pero le falta algo… ojalá y en un año se pueda pulir … porque la verdad para hablar ..y responder preguntas.. está muy hueca”.

En la ronda de preguntas primero participó Goretti Robles, de Jalisco, después Yareli Carrillo, de Sinaloa, y luego siguieron Citlaly Higuera, de Tamaulipas; Denisse Franco, de Sinaloa, y Karla López, de Aguascalientes.

La tensión había crecido desde el desfile de trajes de baño.

Con ajustados bikinis negros, las primeras 15 semifinalistas de la noche desfilaron por el entarimado con total seguridad.



De esa prueba sólo quedaron 10, que luego harían una pasarela en traje de noche.

En dicha presentación, Goretti Robles, representante de Jalisco, pisó su verde y largo vestido, resbalándose ligeramente, pero sin perder la sonrisa.

La cualidades físicas de las participantes fueron juzgadas por Nuestra Belleza México 2002, Marisol González, y Diego Di Marco, Coach de Estilos de Vida, y la representante de Jalisco en la edición 1994, Luz Elena González.

El conductor Juan José Origel, así como la participante por Nuevo León de Nuestra Belleza 2007, Fabiola Guajardo, y el actor Julian Gil, completaron el panel.

Para elegir a la nueva beldad, Marisol González apostó por el brillo único de las chicas, coincidiendo con Luz Elena González.

Juan José Origel, por su lado, opinó que lo importante era la belleza y personalidad, dijo durante el show.

Para romper la tensión y nerviosismo entre la prueba de traje de baño y traje de noche, la cantante Maria José interpretó “Lo Que Te Mereces” y “No Soy Una Señora”, acompañada de seis músicos.

Un sexy atuendo todo en negro combinó con la belleza de las anfitrionas y sus fuertes coreografías fueron similares a su determinación.

Álex Ubago hizo lo propio antes de dar final al show y cantó “Míranos”.