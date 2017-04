Concurso Nuestra Belleza México habría llegado a su fin

De acuerdo con fuentes cercanas a Televisa, el concurso Nuestra Belleza México dejará de realizase debido a que ya no es rentable. Por ahora no se sabe si se creará otro concurso de belleza, ni si México seguirá participando en Miss Universo.

Hasta el cierre de esta edición no existía comunicado oficial por parte de la oficina de Nuestra Belleza. Su directora, Lupita Jones, se limitó a postear en su cuenta oficial de Twitter una invitación para seguir a Denisse Franco, quien participará en el próximo concurso de Miss Universo.

“Hola amores. Esta es la cuenta oficial de Denisse donde podrán enviarle todo su apoyo y cariño. @OficialNBMexico #Buen Viernes”, escribió. Algunas de las ex reinas de NBM (por sus siglas) como Jacqueline Bracamontes y Karla Carrillo prefirieron no opinar y esperar a que haya una versión oficial para no caer en especulaciones.

El concurso de belleza mexicano tuvo su primera edición en 1994, un año después de que Jones obtuviera el cetro mundial del certamen. Hasta ese momento la organización para elegir a la mujer más bonita del país recaía en la competencia llamada Señorita México, bajo la coordinación de Carlos Guerrero, fallecido en 2012.

En los 23 años de vida de NBM se logró una reina mundial en la persona de Ximena Navarrete, originaria de Guadalajara, en 2010. En 2015 hubo una ruptura entre la organización mexicana y Miss Universo, cuando en ésta era socio mayoritario Donald Trump, quien ya expresaba comentarios racistas contra mexicanos. Esto dejaba fuera de la competencia a la entonces reina Wendolly Esparza, proveniente de Aguascalientes.

De NBM han surgido conductoras y actrices como Marisol González, Luz María Cetina, Luz Elena González, Yadira Carrillo, Dafne Molina y Tatiana Rodríguez, esta última, participante en una edición del reality Big Brother.