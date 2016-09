Con outfit reciclado, La “Gaviota” se vuelve tendencia

Con un vestido “reciclado” entre gris y azul de pedrería, la primera dama de México, Angélica Rivera, rápidamente se convirtió en tendencia de Twitter durante la ceremonia del Grito de Independencia que tuvo lugar la noche de este 15 de septiembre.

Y es que mientras muchos aplaudieron la política de austeridad planteada desde el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, a la que sumó su esposa vistiendo el mismo atuendo que había usado en el 2014 con los reyes de España, la gran mayoría desaprobó la medida y hasta la puso en duda.

“¿A quién engañan? Austeridad con el vestido y derroche desmedido para transporte de acarreados. #EPN #AngelicaRivera #Zocalo #VivaMexico”, escribió una usuaria de la red social.

“EPN dejará de tomar Coca Cola, #AngelicaRivera va a reciclar su vestido… La economía de este país va a mejorar notablemente…”, tuiteó otro usuario.

“… Vieja ridícula #AngelicaRivera cómo no se hizo una #CasaBlanca reciclada, para no gastar…”, fue otro de los comentarios difundidos en la red social.

Porque cualquier movimiento de la primera dama y exactriz es seguido por todos los mexicanos, como prueba lo que escribió alguien más: “Y pues del look de la Sra. #AngelicaRivera re utilizó vestido, cosa q no veo mal. Pero que espanto de pelo”.

Lo que casi nadie notó es que la llamada “Gaviota” agregó un detalle a su vestido, creación del diseñador mexicano Benito Santos: Decidió añadirle un “cinturón” satinado anudado en forma de moño en la parte de atrás. Para complementar su look, la actriz se inclinó por pelo suelto peinado en ondas, según reportó el sitio web de la revista Quien.

Cabe recordar que, el vestido que usó la primera dama fue el mismo que portó en la cena con los reyes de España durante su visita al país europeo en junio de 2014.

Gritos y vestidos

2013: Angélica Rivera ya había usado un diseño de Benito Santos, en su primera ceremonia del Grito celebrada en el 2013. En aquella ocasión, eligió un vestido largo de encaje turquesa con forro de seda, el cual fue muy criticado en su momento, pues se decía que era una copia de una creación de Dolce & Gabanna.

2014: Este quizás ha sido el peor año para la primera dama, pues le llovieron las críticas en redes sociales; de acuerdo con Vanity Fair, se reprochó desde la elección del diseñador, que fue Oscar de la Renta, hasta el costo de la prenda, que según reportó el sitio NeimanMarcus.com tenía un precio de lista de 6 mil 299 dólares. Además, no faltaron los “memes” por el diseño mismo de la pieza, un diseño de corte sirena en rosa y azul marino con un moño en la espalda, que no fue del agrado de muchos mexicanos.

2015: Desde hace un año la “Gaviota” ya se había “ajustado” el cinturón y quiso adaptarse al presupuesto austero del gobierno de su esposo, al elegir como diseñador al mexicano Alejandro Carlín, quien le hizo un vestido color marfil de corte imperio con bordados. El modelito, según reportaron diversos medios de comunicación, tenía un precio de más de 4 mil dólares.