Con chamarras y moda se expresan como ‘anti-Trump’ (FOTOS Y VIDEOS)

Ante la tensión política y social que se ha vivido desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, algunas firmas han manifestado su apoyo por medio de sus diseños.

Así, ingeniosas frases e imágenes que destacan el orgullo nacional se observan tanto en prendas como en accesorios durante esta temporada. Busca tu pieza favorita y alza la voz con mucho estilo.

Provoca euforia

Quizás el fenómeno que ha causado más revuelo es esta chamarra, diseñada por Anuar Layón. Después de que el fotógrafo Carlos Lang subiera una foto con ella frente a la Trump Tower y que el vocalista de Eagles of Death Metal la luciera, se volvió todo un furor.

Los migrantes

La colección de Otoño-Invierno “Juntos”, que el diseñador Ricardo Seco mostró en la Semana de la Moda de Nueva York, fue todo un manifiesto.

Varias de las prendas (en las que destacaban los colores de la bandera nacional), presentaban lemas de tintes patrióticos como “Proud Mexican”, “El respeto al derecho ajeno es la paz”, “Together we are the force” y “Together we can tear down our invisibles walls”.

Contra el muro

La firma Máscara de Látex lanzó una playera gris en la que se observa un luchador mexicano dándole una bofetada a Donald Trump. El político aparece de espaldas y con una pequeña bandera de EU, mientras la pregunta “¿Cuál muro?”, se lee arriba.

Detalle rotundo

La palabra “chingona” fue elegida por las diseñadoras de Amandina Joyería para este collar. Se trata de un recordatorio del poder de las mujeres mexicanas y una invitación a ser cada día la mejor versión de una misma, especialmente ante la difícil situación mundial.

