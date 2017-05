Clarissa Molina confiesa que casi se queda calva (FOTOS)

Clarissa Molina confesó que ha sufrido lo que muchas mujeres, por querer lucir siempre perfecta… y es que la exreina de belleza reveló que casi se queda pelona.

“El pelo sufre demasiado por la temperatura de las planchas y las tenazas, que una cola, que un spray, todo eso te maltrata muchísimo y a mí se me comenzó a caer el pelo, se me cayó más de la mitad para ser honesta”, explicó la ahora presentadora de El Gordo y la Flaca en el episodio más reciente de su web serie.

Y lo peor de todo, según cuenta Miss República Dominicana 2015, es que ya no le crecía el cabello.

“Pasé muchas noches preocupada, veía mi almohada y veía mi pelo caído y decía ‘almohada ¿hasta cuándo?’, ¿será que voy a quedar calva?”.

Hasta que decidió poner punto final a su preocupación y tomar cartas en el asunto, así que se puso en las manos de la profesional Mily.

Al preguntarle sobre sus hábitos de cuidado del cabello, la especialista descubrió que Clarissa no estaba haciendo lo correcto.

“Yo me lavo la cabeza, lo dejo secar al aire libre y luego me doy la forma y me lo seco, que no sé si eso está correcto”, le explicó Clarissa a Mily, pero esta le respondió con un rotundo “no, eso está correcto cuando tú ya te pasaste el blower, desde que te lavas la cabeza”.

“Yo pensé que yo sabía cuidar mi pelo, pero no mi amor, yo me di cuenta que tenía que aprender mucho”, aceptó la presentadora dominicana.

Y después de horas y horas de tratamientos, llegó al punto en que ya no tiene que usar extensiones y su cabello nuevamente se ve saludable.

La presentadora compartió el enlace de su web serie a través de sus redes sociales:

El 6to episodio va dedicado a las chicas que han tenido problemas con el pelo ???? y a los hombres, vean lo que pasamos ????Cuéntame tu historia o si tienes tips para cuidar de tu pelo ????????????????????????#321Clarissa #clarissamolina #GyF @elgordoylaflaca #hairproblems LINK EN MI BIO Una publicación compartida de Clarissa Molina (@clarissamolinaofficial) el 2 de May de 2017 a la(s) 5:28 PDT