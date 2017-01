Cerrará sus puertas la American Apparel (FOTOS)

No pudo competir con marcas como H&M y Forever 21 y tras varias declaraciones de bancarrota y acusaciones fraudulentas contra su fundador, American Apparel ha anunciado el cierre de todas sus tiendas en territorio americano.

Según información publicada por Los Angeles Times, la tienda cerrará sus oficinas centrales en la capital angelina y sus otras 110 tiendas en los Estados Unidos para fines de abril.

La marca canadiense Gildan Activewear ganó una subasta para adquirir la propiedad intelectual de la marca y parte de su equipo por 88 millones de dólares, con lo que se augura la pérdida de unos 3,500 empleos en el mundo de la moda.

Los 88 millones de dólares pagados por parte de Gildan Activewear dejan atrás los más de 20 años de una marca exitosa, que revolucionó la industria de la moda con ropa cómoda y de calidad, fabricada en Los ángeles y, por supuesto, sus polémicas campañas publicitarias libres de prejuicios. La compañía canadiense, cuyo negocio se centra en la fabricación de camisetas con el objetivo de ser serigrafiadas, parece no estar interesada en las 110 tiendas que American Apparel tiene repartidas en Estados Unidos, algo que dejaría sin trabajo a unos 3,500 empleados, según publica el sitio web de Harpers Bazaar.

“(Gildan tiene) un plan, y ese plan no involucra la manufactura estadounidense y ciertamente tampoco la fabricación en Los Ángeles”, dijo Lloyd Greif, director ejecutivo de la firma de banca de inversión Greif & Co., que no participa en el acuerdo.

American Apparel nació en 1989 en Estados Unidos y, para sorpresa de la industria, logró un éxito rotundo durante varias décadas, con ropa (la mayoría básicos) de calidad confeccionada en Los Ángeles, en un momento en que la mayoría de las empresas trasladaban su producción al extranjero para reducir los costes.

Este es el peor desenlace para la firma, que había sido sacudida por acusaciones turbulentas hacia su fundador, Dov Charney (que salió de la compañía en 2014). Además, en esta última década, la empresa fue declarada en bancarrota en varias ocasiones y tampoco pudo soportar la competencia de grandes marcas como H&M o Forever 21, que ofrecían un catálogo de ropa similar, pero a precios mucho más baratos.