Bárbara Bermudo se une junto a sus hijas al ‘spring cleaning’ (FOTOS)

Como cada temporada le gusta renovar el vestuario de sus hijas, Bárbara Bermudo aprovecha el tiempo libre que le ha dejado estar fuera de las cámaras de Univisión en el “spring cleaning”.

Las que me impulsan a seguir adelante con todas mis fuerzas ???????? mis hijas ???????? #YOSOYMAS #SOMOSMAS @las_hermanas_moreno #target Una publicación compartida de Barbara Bermudo Oficial (@barbarabermudo) el 15 de Mar de 2017 a la(s) 2:59 PDT

Y es que junto a Camila, Mía y Sofía, la expresentadora de Primer Impacto se unió a Target para promover la nueva línea de ropa infantil Art Class, según contó ella misma a la revista TVyNovelas USA.

“Cada primavera me gusta renovar el vestuario de mis niñas, donando lo que ya no les queda y reemplazándolo con nuevos estilos. Mía y Camila se están haciendo mayores y me han empezado a pedir que las lleve de compras para elegir sus outfits ellas mismas, por eso ir de compras con ellas resulta más fácil para mamás como yo”, dijo la presentadora que fue despedida de Univisión en enero pasado.

También podría interesarte: Cynthia Klitbo dice que la humillaron en migración de EEUU (VIDEO)

Según confesó, a ella le gusta vestir muy elegantes a sus niñas, pero a las pequeñas no les agrada tanto esa idea, “ellas prefieren estar cómodas y lindas con vestidos ligeros de algodón y leggings cuando están jugando. Creo que es importante que los niños tengan alguna forma de autoexpresión y cada una de ‘las hermanas Moreno’ tiene un estilo único. ¡Se divierten tanto mezclando y combinando ropa diferente!”.

No te pierdas nuestro video más visto del momento: ¿Axilas negras?



Los accesorios como collares, pañoletas y sombreros de paja son esenciales para definir el look de las pequeñas, según concluyó la bella hispana.