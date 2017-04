Bárbara Bermudo descubre a su esposo usando sus productos de belleza (VIDEO)

Lo último que esperan las mujeres le ocurrió a Bárbara Bermudo. Y es que la conductora sorprendió a su esposo utilizando sus productos de belleza.

A través de sus redes sociales, la guapa conductora mostró cómo descubrió la razón por la que sus artículos de limpieza facial se le acaban en muy poco tiempo.

Se trata de un comercial en el que promociona los la nueva línea de Hydro Boost. En las imágenes aparece primero Bermudo tratando de arreglarse cuando de pronto entra su marido y comienza a utilizar los productos.

“Las cosas que pasan en nuestro baño…Ahora entiendo porque algunos de mis productos favoritos no me rinden. Hasta @marioandresmoreno disfruta la nueva línea Hydro Boost, con ácido hialurónico. Me uní a Neutrogena porque es Increíble como limpia, revitaliza, hidrata y embellece al mismo tiempo!!! A cuidarla mujeres, porque hasta el esposo la quiere usar. Mi cara lo dice todo”, escribió la expresentadora de Univisión.

Sus fans le dijeron a la exconductora de Primer Impacto que no se molestara con él: “no te enojes Barbie, qué hermoso esposo tienes wow mis respetos”, “Ahí está el detalle ahora sí lo agarraron con las manos en el producto”, “lo cacharon señor Moreno con las manos en los productos”.

Como se recordará Bermudo anunció que pronto comenzaría nuevos proyectos, este podría ser uno de ellos.