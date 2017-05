Barack Obama encanta con su estilo de ‘papá cool’ (FOTOS)

Tras las fotos de sus divertidas vacaciones, o aquella de su jacket de cuero en su visita al museo o su paso por Italia con camisa desabotonada, el expresidente Barack Obama sigue encantando con su estilo de “papá cool”.

Según People en Español, en la nueva portada de la revista People aparece Barack junto a su esposa Michelle, y Anita Decker, la jefa de personal de la familia, explicó cómo se está adaptando a su nuevo estilo de vida.

Barack Obama reveals what he really thinks of Donald Trump & Michelle Obama shares the couple’s surprising next move https://t.co/XaniFOBlnb pic.twitter.com/ymUogUgex5

— People Magazine (@people) 17 de mayo de 2017