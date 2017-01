Aumenta la lista de diseñadores que quieren vestir a Melania (FOTOS Y VIDEO)

Mientras crece el rumor de que la futura primera dama, Melania Trump, usará un vestido de Carolina Herrera para la ceremonia de toma de protesta de Donald Trump como presidente, aumenta también la lista de diseñadores que levantan la mano para vestirla.

Y es que pese a que diseñadores como Tom Ford y Marc Jacobs han dicho que no quieren que Melania lleve sus diseños, otros están esperando la oportunidad para vestir a quien será la primera durante los próximos cuatro años, según informó el Daily Mail en su página web.

Es costumbre de la primera dama usar un diseñador americano durante su tiempo en Washington, y especialmente durante el fin de semana de la toma de protesta, así que diseñadores como Zac Posen, B Michael America y Tommy Hilfiger están interesados.

Jean Shafiroff, una socialité y filántropa de Nueva York que se lleva bien con la familia Trump y que de hecho vio a Melania en la fiesta de la víspera de Año Nuevo en Mar-A-Lago, le dijo al New York Post que hay más diseñadores estadounidenses y extranjeros que quieren vestirla.

Ella consultó al consejo de alta costura del museo en el Fashion Institute of Technology de Nueva York, para ver quién deseaba vestir a Melania para su primer fin de semana en la Casa Blanca y durante los próximos cuatro años.

Shafiroff dijo al Post que Zac Posen, B Michael America, Victor de Souza y Zang Toi están muy interesados.

El diseñador B Michael, le dijo a Shafiroff que “estaría honrado” de trabajar con la próxima primera dama. Dijo: “Cualquier diseñador que la vista obtendrá una enorme publicidad”.

Otros diseñadores, entre ellos Diane Von Furstenburg, han dicho que la señora Trump debería recibir el mismo trato que cualquier otra primera dama.

Tommy Hilfiger dijo que “cualquier diseñador debería estar orgulloso” de vestir a Melania Trump, después de que otro colega descartara trabajar con la nueva primera dama por razones políticas.

Melania es conocida por ser una fan de Dolce & Gabbana y Gucci, y fue vista usando atuendos de ambos diseñadores durante la campaña electoral de su marido.

Stefano Gabbana dio públicamente su apoyo a Melania Trump, tras publicar una foto de ella con una funda de lana de 3,000 dólares con incrustaciones de joyería de la casa de moda, según Daily Mail, a la que agregó un mensaje: “Me encanta Melania. Ella es hermosa”.

Stefano Gabbana ¿levanta la mano para vestir a Melania? (FOTOS)

Pero hay otros diseñadores que han dicho que no desean vestir a quien ocupará el lugar de Michelle Obama, una vez que esta deje la Casa Blanca.

Sophie Theallet, quien frecuentemente viste a Michelle, ha prometido no vestir a Melania cuando se convierta en primera dama e instó a otros diseñadores a seguir su ejemplo.

Hablando en nombre de su marca, la diseñadora tuiteó una carta abierta condenatoria en la que dijo que “no participarán en vestirse o asociarse de ninguna manera con la próxima primera dama”.

Esta fue una gran decisión para Theallet, quien antes había vestido a la señora Trump, antes de que su esposo se involucrara en la política.

Tom Ford también anunció que no tiene planes de trabajar con la primera dama entrante, cuando fue entrevistado en The View. “Bueno, ella no es necesariamente mi imagen”, dijo Ford.

Ford, de 55 años, dijo que no vestiría a Melania mientras estuviera en la Casa Blanca, al decir que su ropa es “demasiado cara” para que una primera dama la use.

Sin embargo, sus diseños no fueron “demasiado caros” para la actual primera dama, a quien Ford equipó con un vestido de marfil hecho a medida en 2011, para una cena con la familia real en el Palacio de Buckingham. Ford incluso le agregó un par de guantes para completar el look.

Algunas revistas de moda también han dicho que van a reducir la cobertura de la primera dama, como una forma de protestar contra las políticas del presidente electo

El New York Times informó que la relación entre Washington y la industria de la moda ya está cambiando y citaron como ejemplo la noche de las elecciones, diciendo que Melania llevaba un jumpsuit blanco que encontró en un estante, en lugar de ser diseñado específicamente para ella.