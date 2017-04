Así se ve Luismi con su nuevo corte (FOTO)

Sus tijeras le han cortado el pelo a Anne Hathaway, Matt Damon, Eva Longoria, Shakira y Bon Jovi, pero ahora tiene otro cliente distinguido: Luis Miguel.

El cantante mexicano buscó un cambio de look y se puso en manos de uno de los estilistas latinos más cotizados del momento: Emilio Uribe, quien es famoso entre algunas estrellas de Hollywood y también mexicanas.

“Yo soy el estilista y le estaba haciendo la imagen a él”, confirmó Emilio vía telefónica desde Los Ángeles. “Es lo máximo (Luismi). Demasiado amable y una grata persona”.

El nuevo look de “El Sol” lo definió como clásico.

“El look que tiene ahora es un look más clásico, algo más limpio, no es lo que están acostumbrados a verle. Yo creo que es un hombre muy atractivo y hay que sacarle provecho a eso”, expresó.

No precisó si este cambio de imagen será para un nuevo disco, gira o algún otro proyecto que Micky tenga en puerta.

Su encuentro laboral con “El Sol” se dio el 1 de abril. Ese día, el colombiano criado en Nueva York publicó un par de fotos con el artista.

Uribe contó que cuando “El Sol” vio su corte de pelo dijo: “Muy bien, excelente”.

Pero al parecer sus seguidores no estuvieron tan de acuerdo con el nuevo look: “No tiene cejas?!?! Pero qué es eso!!!”, comentó alguien, mientras que uno más agregó “me perdonan, pero este look no me gusta”, a lo que alguien más dijo que “se parece a Raúl Velasco en Siempre en Domingo”.

“Qué le paso a Luis Miguel!!!!!!! Qué terrible”, concluyó uno más.