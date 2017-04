Aseguran que Rashel Díaz no tiene que envidiarle ni su ‘cinturita’ a Thalía (FOTO)

Para promocionar la entrevista que le hizo a Thalía para el programa Detrás de la Fama, Rashel Díaz compartió una foto junto a la estrella mexicana, pero nunca se espero que las comparaciones terminaran favoreciéndola.

Y es que para sus seguidores, la presentadora no tiene nada que envidiarle a la esposa de Tommy Motola, quien en la imagen luce un escotado vestido en animal print, que de hecho era el mismo corte del de Thalía, solo variaba el estampado y color.

Una de nuestras invitadas especiales en #DetrasdelaFama @thalia nos recibio en NY y nos abrio su corazon, escucharan declaraciones impresionantes de la Diva mexicana Este Sabado 22 de abril a las 10 pm/9c por @telemundo Stylist @karlabstyle Una publicación compartida de rasheldiaz (@rasheldiaz) el 19 de Abr de 2017 a la(s) 5:31 PDT



“Rache nada que envidiarle a la famosa cinturita de Thalía… te ves súper linda”, le escribió una seguidora.

“La verdad que no se necesita un millonario al lado para estar bellísima, solo voluntad para ejercicios y tener un ‘love’ que te quiera y sobre todo, una familia unida que te apoye”, le escribió una seguidora.

“Qué fea está la Thalía y con esas garras y el pelo… @rasheldiaz tú sí que estás hermosa”, opinó alguien más.

Mientras que otra fan fue más allá, al decir que “Thalía está más que quemada, es una actriz mala y una cantante mediocre, que hace tiempo no hace nada bueno. Tuvo su momento, ok, pero no sé por qué en los medios latinos insisten en resucitarla y darle centimetraje. Tú eres muy talentosa @rasheldiaz y me imagino que para tener a Fonsi y a Shakira, que están en el spotlight, ahora mismo tuviste que pagar la cuota con Thalía. De todos modos, cuentas con mi sintonía a diario”.

Y en cuanto a la vestimenta, una seguidora comentó que “esa ropa que se pone Thalía es horrenda”.

Además de que otra fan consideró que “Thalía siempre con el mismo look, le hace falta un cambio de imagen porque es más de lo mismo”.

“Cada vez Thalía luce demasiada falsa, no sé qué se hace. Rashel te ves guapísima”, escribió alguien más.