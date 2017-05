Ariadne Díaz responde a críticas en Instagram (FOTO)

La actriz Ariadne Díaz respondió a críticas en Instagram por su aspecto.

Este jueves compartió fotografías desde el aeropuerto. En una posó de pie y algunos usuarios de la red criticaron su figura y su nuevo look.

Una imagen anterior era de ella con Marcus Ornellas, su pareja, y su hijo Diego.

Una de sus seguidoras en Instagram la hizo enojar tanto que la actriz de Televisa la bloqueó y le recomendó hacer algo de su vida.

La mujer criticó su nuevo look de cabello rubio. Pero no solo eso, en el camino la comparó negativamente con Geraldine Bazán, a quien también agredió.

Lista para la vacación! Gracias por mi bolsa @palorosamx esta hermooooosa!!! ☘️ Una publicación compartida de Ariadne Diaz (@ariadne_diaz) el 3 de May de 2017 a la(s) 4:49 PDT



Ante la ola de comentarios, Ariadne pidió respeto para ella y sus compañeras y amigas.

“Esa gente que se dedica a decir que si estamos gordas, flacas, feas, bonitas, tontas o lo que de verdad, por fa, pónganse q hacer algo de su vida para no estar tan ocupadas en vidas que ni saben, ni conocen”.

Advirtió que cualquier insulto contra su amiga Geraldine Bazán u otra mujer se lo toma personal y bloqueará a quien lo haga.

“Yo comparto fotos de mi vida, familia y trabajo para la gente que me quiere o le gusta mi trabajo, los demás me dan igual y lo que es más, me sobran”, añadió.

“Geraldine Bazán es mi amiga y compañera pero antes que nada una mujer a la que respeto mucho y cualquier insulto en contra de ella o cualquier otra mujer me lo tomo personal y en ese momento bloquearé a quien tenga que bloquear porque no tengo porqué esta leyendo insultos. Yo comparto fotos de mi vida, familia y trabajo para la gente que me quiere o le gusta mi trabajo, los demás me dan igual y lo que es más, me sobran”, escribió Ariadne en su cuenta.

Antes de ese mensaje, la propia Geraldine se había tomado el tiempo de responder al comentario negativo.

“Jajajaja por supuesto que se ve y es hermosa, guapísimaaaa!! Tú deberías buscarte motivaciones en la vida y no estar esperando la primera oportunidad para destilar veneno”, contestó Geraldine.

Hace unos días otra famosa que enfrentó críticas en Instagram fue Sherlyn, por una imagen en la que aparece leyendo en bikini.

Despidiendonos un ratito nomas… te amamos @marcusornellas y ya te extrañamos atte Diego y yo! Love uuuuu Una publicación compartida de Ariadne Diaz (@ariadne_diaz) el 3 de May de 2017 a la(s) 4:45 PDT

Besos Miameros ???? #Miami Una publicación compartida de Ariadne Diaz (@ariadne_diaz) el 4 de May de 2017 a la(s) 3:07 PDT

Mi look del otro día para el desayuno de mujeres innovando Televisa. Blusa y falda @karen_millen accesorios @santopecadojoyeria ???? Una publicación compartida de Ariadne Diaz (@ariadne_diaz) el 29 de Abr de 2017 a la(s) 9:59 PDT

???????????? Les presumo el hermoso trabajo de mis consentidos!!! Hair by @leozedillo Eyebrows by @janetgomezestrada ???????????? Para los que preguntan,la playera es de @hm niñas!! Una publicación compartida de Geraldine Bazan (@geraldinebazan) el 29 de Abr de 2017 a la(s) 4:21 PDT