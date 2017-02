Anna Wintour espera que Melania Trump sea portada de Vogue

La editora Anna Wintour espera que la primera dama, Melania Trump, sea portada de la revista Vogue durante su estancia en la Casa Blanca, según publica el periódico The Wall Street Journal.

“Tenemos la tradición de cubrir en Vogue quien quiera que sea la primera dama y no me puedo imaginar por qué esta vez podría ser diferente”, afirmó Wintour en una entrevista a ese periódico, con motivo del arranque de la Semana de la Moda de Nueva York.

Durante la pasada campaña electoral, Vogue respaldó públicamente a Hillary Clinton en su carrera hacia la Casa Blanca, algo que no había hecho nunca la revista, mientras que Wintour presidió una gala de recaudación de fondos para los demócratas.

“Obviamente sentíamos que era un momento histórico para las mujeres”, aseguró Wintour en la misma entrevista al Journal, en la que negó que la revista haya perdido suscriptores por su apoyo público a Clinton.

Melania Trump, que era modelo cuando conoció al hoy presidente, Donald Trump, ya fue portada de la popular revista de moda en 2005, poco después de su boda con el magnate neoyorquino en Florida.

