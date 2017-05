Ana Patricia Gámez ‘engaña’ a sus seguidores con esta foto (FOTO)

Pero qué músculo el de Ana Patricia Gámez… bueno al menos eso parecía en una foto que compartió en su cuenta de Instagram.

Y es que la presentadora mexicana quiso presumir que “ya están haciendo efecto las pesas” y terminó engañando a muchos de sus seguidores.

???????? Que tal ya están haciendo efecto las pesas con @RobertoSotoG ???? Una publicación compartida de Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv) el 11 de May de 2017 a la(s) 11:49 PDT



En realidad, se trataba de un efecto y los músculos realmente eran los de su entrenador, Roberto Soto.

Rápidamente le empezaron a llover las críticas y las felicitaciones por igual. “Oh no Ana, esos brazotes se ven horribles, no te ves femenina para nada”, “por favor, ni en sus sueños, no se le ve avance de nada”, “no me gusta nada de nada, me gusta tu forma femenina”.

“Los envidiosos dirán que es Photoshop, jajaja”, “¡qué divertidas se dan en el entrenamiento! ¡Súper bien, hay que hacer todo con la mejor actitud!”, le escribieron otros más.

Y hubo quien le pidió que no se fuera a ese extremo: “Ay no @anapatriciatv, por favor no vayas a llegar a esos extremos, luego se ven feas”, “ni se te ocurra ponerte así”.

Al final todo se trató de una simple broma y así, Ana Patricia dejó en claro cómo disfruta sus rutinas en el gym.