Ana María Canseco te dice cómo librarte de 6 libras (FOTO)

¿Quieres perder hasta 6 libras? Pues Ana María Canseco compartió unos consejos muy prácticos en su página web, que puedes seguir fácilmente desde casa.

Y es que según explica la presentadora de Un Nuevo Día, la retención de líquidos te hace que aumentes hasta seis libras de agua.



“Así es ¡seis libras! Y esto sin mencionar los molestos síntomas de hinchazón en las manos, piernas, abdomen y tobillos que te pueden hacer sentir pesada y adolorida ¡fatal!”, escribió la presentadora en su página oficial.

Por eso, en su blog comparte un montón de recetas diuréticas, como un “delicioso jugo diurético y quema grasa, que si no lo has probado, te recomiendo que no te lo pierdas”.

Ana María asegura que “los ingredientes diuréticos naturales son lo mejor para tratar la retención de líquidos porque ayudan a tu cuerpo a eliminar el exceso de éste, especialmente el agua y el sodio, al estimular tus riñones para ir más veces al baño. Cuando los diuréticos actúan sobre el sodio, obligan a tu cuerpo a expulsar el agua”.

Aunque advierte que “si tu cuerpo retiene líquidos, es probable que se deba a otras enfermedades”.

Para quienes buscan lograr su meta de perder esas libras de más, Ana María Canseco comparte los beneficios de siete poderosas plantas diuréticas, que te van a ayudar a expulsar ese líquido retenido que no te deja sentir bien.

Estas plantas son diente de león, espino blanco, cola de caballo, enebro, té Oolong y perejil. Si quieres descubrir todos sus beneficios, visita:

https://anamariacanseco.com