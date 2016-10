¡Alerta ronze! … y otros tonos de temporada para tu pelo

Si el bronde triunfó en la temporada pasada, con su mezcla entre rubio y castaño de matices que muchas celebrities eligieron para teñir su cabello, al parecer ahora cederá su lugar al ronze.

¿Ronze? Sí, leíste bien, se trata de una tonalidad que surge de la mezcla entre el pelirrojo clásico y un marrón bronce con matices, que destacarán tu melena como nunca antes.

Además, vuelven los colores uniformes para tu cabello y así lucirá con más brillo y fuerza, independientemente si lo traes largo, corto o en capas. Entre esos uniformes, destacan los rubios de todos los matices.

Y si prefieras las mechas, no te preocupes que siguen en tendencia, a excepción de las californianas, pues ésas ya se quedaron en la temporada pasada; ahora puedes pedir las balayage o las babylights, que darán la luz perfecta a las melenas más apagadas.

A continuación, te presentamos con más detalle cada uno de estos tonos para que elijas el que mejor vaya con tu cabello y tu personalidad.

El ronze

Es una mezcla entre el pelirrojo clásico y un marrón bronce con matices. Va con cualquier tono de piel y rápidamente se ha convertido en uno de los tonos favoritos de las celebridades, ya que ayuda a esconder las canas y hasta las raíces, al mismo tiempo que ilumina cualquier tipo de rostro.

Pero antes de escoger el ronze que más te queda, tienes que definir tu tipo de piel: Según las recomendaciones del sitio de belleza Telva, para pieles oliva u oscuras, prueba un tono más profundo con matices azulados. Si tu piel es media, compleméntala con reflejos dorados. Si eres morena natural, juega con la calidez de los tonos ámbar y bronce. Para pieles más claras y pálidas, el objetivo es iluminar distintas zonas del rostro así que te irán genial los tonos de pelirrojo vibrante.

El bronde

También puedes atreverte con el bronde, un tono entre el moreno, el castaño claro y el castaño oscuro que también puede admitir tonalidades cobrizas, simplemente para romper con la monotonía del moreno y el castaño puro.

Bienvenidas las balayage y babylights

Ya debes decir bye a las mechas californianas del verano, para darles una cálida bienvenida a las balayage y a las babylights, con matices caramelo o miel para las bases más castañas y para dulcificar distintos rasgos del rostro y siempre como complemento a un buen corte de pelo.

El balayage no crea efecto raíz, según Vogue, “lo más bonito de esta técnica es que no se ve dónde empieza la mecha y dónde termina”. No se hacen con el típico papel de plata, sino que se trabaja la mecha de forma superficial, solo en los puntos que se consideren necesarios, por lo que el cabello no se mancha y permiten distanciar la visita al salón para retocar el color.

Por otro lado, las babylights son una vertiente del balayage y parecen un sutil reflejo irregular del sol sobre el cabello; según L’oreal, el efecto de estas mechas en el pelo es sensual y muy favorecedor, al grado que “son la apuesta perfecta para dar un ligero toque de color a tu pelo, sin utilizar colores demasiado extremos o artificiales”.

Rubios en todos matices

El rubio regresa en esta temporada en su versión más clara y luminosa: el tono platino, típico del pelo infantil con una pizca de rubio melocotón que rompe la monotonía del color.

Para las más atrevidas, el pelo gris sigue en tendencia, al igual que los retazos de color en las puntas o en algunas mechas de tu pelo.