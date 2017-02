Ale Espinoza te dice cómo usar un little black drees (VIDEO)

No es que Alejandra Espinoza sea “coda”, sino que más bien es ahorrativa… y es que no le gusta gastar mucho dinero en la ropa y cuando lo va a gastar, antes se pregunta: “Cuánto uso le voy a dar a esa falda, cuánto uso le voy a dar a ese vestido, cuánto uso le voy a dar a esa blusa”.

Así puede definir los diferentes outfits que puede lograr con una misma prenda, como en uno de los videos que compartió en su canal de YouTube, en el que nos dice cómo lograr 6 looks distintos con un little black dress, algo que nos puede resultar muy útil para salir el Día de San Valentín.

Antes de compartir sus tips, Ale aclara que no sabe “nada de moda”, simplemente que ella tiene como regla salir de casa con algo con lo que se sienta cómoda. “Me veo al espejo y si a mí me gusta y la gente en la calle se me queda viendo, yo juro que están diciendo ‘qué espectacular se ve’, aunque me estén acabando y criticando”.

También podría interesarte: Manual para desmaquillarte según Ale Espinoza (VIDEO)

Y Ale sigue al pie de la letra ese dicho de que “todo mundo debe tener un vestido negro en el clóset”, con el que puede hacer distintas combinaciones. Si no lo crees, chécate estas combinaciones y el video que compartió en YouTube.

Casual: Con una camisa a la cintura, tenis y un choker.

Cómodo: Con una sudadera, unos botines y una gorra.

Chanclas: Con una minifalda, unas chanclas y un collar.

Con chamarra: Una chamarra, unas botas negras altas y un sombrero.

De cuero y denim: Con una chaqueta de cuero, unos jeans, zapatillas negras y un maxi collar.

Solo vestido: El vestido accesorizado, con un maxi collar plateado, zapatillas negras y el pelo recogido en un chongo.

Si te gustó esta nota, danos ‘me gusta’ en Facebook para más consejos de belleza, maquillaje, peinados, tutoriales, remedios caseros ¡y mucho más!