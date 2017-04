Agencia de modelaje de Trump se está quedando sin modelos

Luego de casi 20 años en la industria de la moda, la agencia de modelaje del presidente Donald Trump, Trump Model Management, está quedando cada vez con menos personal, incluyendo modelos y gerentes, debido a sus posturas políticas con las que sus empleados no desean asociarse, de acuerdo con varios medios.

Según reportó The Washington Post, el más reciente caso es el del ex gerente de Trump Models Gabriel Ruas Santos-Rocha quien anunció a mediados de marzo que se distanció de la agencia para lanzar su propio negocio de modelaje, empleando algunas ex modelos de la compañía de Trump.

Santos-Rocha aseguró al medio que su decisión separarse de la compañía y lanzar un negocio propio, llamado ANTI Management, no es una táctica para intencionalmente causar el cierre de otra empresa.

the time is now. #weareANTI A post shared by ANTImanagement (@antimgt) on Mar 14, 2017 at 7:47pm PDT

El brasileño no es el primero en abandonar la firma para trazar su propio camino. Patty Sicular, una de las principales gerentes para Trump Models, también renunció el año pasado y fundó IconicFocus, llevándose con ella modelos como Beverly Johnson and Carmen Dell’Orefice, reportó Yahoo News.

Desde que la controversial agenda política de Donald Trump, quien fundó Trump Model Management en 1999, comenzó a causar más divisiones sociales, empleados de la agencia de modelaje le han dado la espalda al mandatario como señal de rechazo a su postura política.

El pasado noviembre, la supermodelo Maggie Rizer anunció por Instagram que renunció como modelo de la agencia luego de haber trabajado bajo su administración por ocho años.

“Como mujer, madre, estadounidense y ser humano, no puedo seguir asociándome con la marca Trump”, expresó por la red social. “Por mí y por mis hijos me paro firme y orgullosamente por mis creencias, entre esas siendo un mundo en el que Donald Trump no tiene voz para el futuro de nuestro país”.