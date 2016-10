Adolfo Domínguez se “pinta” de rosa

Agencia Reforma

Humanista a todas luces, diseñador de moda, poeta, astrónomo y escritor, Adolfo Domínguez es además un ser humano de alma generosa y servicial, por lo que también busca que su firma funja como medio para mejorar la vida de las mujeres.

Por esta razón, a lo largo del mes de octubre sus 43 boutiques en todo México participarán en la donación de fondos para la lucha contra el cáncer de mama, afección que, de ser detectada de manera temprana, puede ser superada.

“A lo largo de su carrera Adolfo ha puesto en la mesa de diseño diversos temas a reflexión. Es alguien con tremenda conciencia social, la cual le ha acompañado en todas sus acciones durante más de cuatro décadas de trabajo”, asegura Domingo Pérez Aristi, director de esta firma en el país.

“La moda sustentable desde todos sus ángulos ha sido su principal preocupación, así que, ¿cómo no sumarse a la causa de esta enfermedad?”, agrega.

Así, el cinco por ciento de las ventas de esta marca -famosa por sus líneas pulcras y sofisticadas- se otorgarán a Cimab, fundación que busca reducir la mortalidad por cáncer de mama en México, promover la concientización y apoyar a pacientes.

“La carrera del cáncer es muy larga. Hay que entender que no tienes que controlar nada, sólo seguir con toda tu voluntad, aferrándote a una idea de vida. Si te dejas caer ¡levántate rápido!”, comenta Bertha Aguilar, socia fundadora y presidente de Cimab, así como sobreviviente.

“Los diseños de Adolfo Domínguez proyectan esa dignidad que necesitas para reinventarte y mostrarte digna ante un diagnóstico que no deseas escuchar y ante el cual estamos luchando”, añade.