Adamari y Aläia se convierten en imagen de una marca de belleza (FOTO)

Adamari López es la primera hispana en convertirse en la imagen de la línea de belleza Aveeno… pero no solamente ella, sino que su hija Aläia también será la primera imagen infantil de la marca.

“¡Feliz de poder contarles que @alaia y yo nos unimos a la familia @AveenoUS! A partir de hoy estamos trabajando juntos para motivarlas a tomar #TiempoParaMi, ya sea durante su rutina de belleza o cualquier otro momento del día. ¡No se olviden de compartir sus experiencias con nosotras!”, escribió la presentadora de Un Nuevo Día en su cuenta de Instagram, junto a una imagen de ambas en la presentación de la marca.

¡Feliz de poder contarles que @alaia y yo nos unimos a la familia @AveenoUS! A partir de hoy estamos trabajando juntos para motivarlas a tomar #TiempoParaMi, ya sea durante su rutina de belleza o cualquier otro momento del día. ¡No se olviden de compartir sus experiencias con nosotras! Una publicación compartida de Adamari López (@adamarilopez) el 16 de Feb de 2017 a la(s) 11:04 PST

Con un vestido blanco de encaje, el atuendo de la boricua ahora sí fue del agrado de sus seguidores, quienes le escribieron entre otras cosas: “Beautiful dress”, “me encanta el estilo de tu traje! Hecho para ti”, “hermosas, ese vestido te queda bellísimo, la bebé cada día más hermosa”.

Aunque nunca falta quien está en desacuerdo y en esta ocasión, le criticaron el hecho de que su niña también participe en la campaña: “Don’t sell out your children” (no nos vendas a tu hija).

Aläia, por su parte, lucía encantadora con un vestidito en color beige con algunos bordados en la falda y una mariposa en la cintura, además de una colita de caballo en su fino cabello.

Como imagen de Aveeno, Adamari va a participar en su nueva campaña “Tiempo para mí”, que anima a las mujeres a que se dediquen más tiempo a su cuidado personal y su salud.

“Tomo tiempo para mí, para hacer cosas que a mí me gustan sin sentirme culpable. Creo que es muy importante ese tiempito que agarro porque así también estoy bien con la familia”, explica la conductora a People en Español. “Y puedo lucir bien no sólo para las cámaras, sino también para mi familia que es el motor principal de mi hogar”.