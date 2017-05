Adamari quería presumir, pero termina siendo atacada de forma cruel (FOTO)

Con un mini vestido negro con flores de colores, Adamari López festejó el Emmy que obtuvo el programa Un Nuevo Día, de Telemundo, además de la fiesta mexicana del 5 de mayo.

Pero como no hay día en que los usuarios de Instagram no le encuentren algo que criticar, esta foto no fue la excepción.

Buenos días por la mañana!!! Sigo festejando el orgullo de pertenecer al equipo de @unnuevodia #GanamosElTercerEmmy además celebrando hoy el #5DeMayo con un vestido de @shopvickyvictoria Una publicación compartida de Adamari López (@adamarilopez) el 5 de May de 2017 a la(s) 4:54 PDT



Y es que para una seguidora, Adamari se ve “descuidada, el pelo si vida, bolsas en los ojos, subida de peso, la piel ajada, pésimamente vestida; no todas tenemos que ser reinas de belleza, pero al menos que se note el amor propio”.

Algo en lo que coincidió otra fan: “Muy dulce y muy profesional, muy linda. ¡Pero te visten tan mal! Por favor que te cambien el vestuario. Te ponen ropa que no te favorece. No es tu culpa, ¿pero la encargada del wardrobe?”.

También podrías leer: No gustan los zapatos de Adamari López (FOTO)

A lo que alguien más agregó: “Eres bella por dentro y por fuera, pero deberías buscarte otro diseñador, este que tienes no te hace resaltar”.

No faltó quien le recordara la importancia de perder unos cuantos kilos: “Muy bonita, solo deberías bajar un poco de peso o una lipo”.

Ni tampoco quien le recordara un poco su pasado: “Después del cáncer que superó, la gente pone a Adamari como una santa y se enojan cuando se comenta algo negativo de ella. Acuérdese lo noviera que era ella, cuando hacía novelas en México anduvo con un montón de actores y casi siempre se involucraba con sus co protagonistas. La gente habla mal de Luis Fonsi, cuando deberían agradecerle que se casó con ella con tal reputación”.

Y no faltó quien saliera a defenderla: “Uy pues entonces se le agradece bastante. Por dejarla, porque consiguió uno mejor en todo”.

“Yo no sé por qué dicen que Ada se beneficia de Luis Fonsi, yo soy boricua también y desde que tengo uso de razón, Adamari se ha destacado como artista desde pequeña… desde niña la estamos viendo en la televisión, no desde que era la esposa de Luis F., o sea ella brilla por luz propia”, opinó otra de sus más fieles seguidoras.