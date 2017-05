Adamari López da lección a quienes critican su peso (VIDEO)

Adamari López reveló que lejos de preocuparse por las críticas por su peso, lo importante es que está: “viva, que tengo salud y que cada vez estoy en un mejor momento”.

Durante su paso por la alfombra de los 50 más bellos de la revista People en Español, la boricua recordó que en 1999 cuando empezaba su carrera, engalanó la portada de la revista.

“Esa foto es de 1999 y creo que ni siquiera tengo maquillaje”, explicó.

Comentó que aunque ahora luce muy diferente a esa época, ahora se siente mucho mejor: “(estaba) muchísimo más delgada, debo haber tenido veintitantos años, no me acuerdo, y ahora me veo siendo mamá con unas libritas de más, pero contenta y orgullosa con mi cuerpo y mi físico, creo que todas las etapas han sido lindas y que han reflejado un momento importante de mi vida, sea con menos libritas o más libritas, con menos maquillaje o más maquillaje, significan o representan una etapa importante”.

Agregó que siempre estará orgullosa de cada etapa, “a lo mejor cuando estaba flaca decía, ay qué poquitas tetitas tengo, o qué flaquita me veo y ahora ya estoy operadita, gracias a que me enfermé y las tengo siempre bien puestas en su sitio, hay que buscarle el lado positivo a todo, lo importante es que estoy viva, que tengo salud y que cada vez estoy en un mejor momento”, remató.

Y por último agregó que: “hay que estar contentos con lo que uno tiene, hay que hacer ejercicio, estar saludables, pero eso no quiere decir que si tienes unas libritas de más o que si tienes una constitución diferente, haya que hacerse menos o haya que sentirse mal, siempre buscando la salud y estar bien para que tu salud sea lo que hable, pero siempre contenta, que no se dejen llevar por los comentarios que dice la gente”, finalizó.