Adamari disfruta ver cómo Aläia le pinta las uñas a su papá (VIDEO)

No hay nada que Adamari López disfrute más que ver la linda relación que lleva su esposo, Toni Costa, con su pequeña hija Aläia. Y es que según contó a Mamás Latinas, no es raro verlos bailar, cantar y leer libros juntos… lo que nunca imaginó es que los encontraría ¡pintándose las uñas!

“Aläia le pinta las uñas a papá… y le están quedando bien feas”, cuenta Adamari en el video que compartió para el mencionado sitio web.

“¿Qué es esto?”, preguntó su esposo Toni, mientras le decía a Adamari “sí tú ríete”.

Y es que según explicó la presentadora de Un Nuevo Día, ella le compró a Aläia un esmalte que es para niños, pues en días pasados la pequeña tuvo una actividad de tipo spa o salón de belleza y llegó con las uñas pintadas de rojo, así que se las tuvo que despintar con acetona.

“Entonces me dediqué a buscar un esmalte que pudiera quitarse con agua, había visto pero no lo había encontrado, y en una tienda en Puerto Rico lo encontré”, por lo que Adamari invitó a sus seguidoras a que si quieren hacer lo mismo con sus pequeñas, busquen también productos que no les vayan afectar.

Antes de que concluyera el video, Adamari prometió que en otra ocasión compartiría consejos sobre maquillajes para niños, a lo que su esposo preguntó todo asustado: “¿Maquillajes?”, a lo que su bella esposa le respondió: “Sí maquillajes, papá se acaba de infartar cuando escuchó que le compré también maquillajes, ja, ja, ja”.