Acusan a Lili de cometer ‘error’ imperdonable en boda de Gelena (FOTO Y VIDEO)

La boda de Gelena Solano fue de ensueño. Flores por todos lados y grandes invitados. Fue la noche de ayer cuando la periodista de El Gordo y La Flaca se hizo oficialmente la esposa de Steve Cutuli.

Este sábado la “cinturita de avispa”, como la llaman cariñosamente algunos de sus compañeros, pronunció el ‘Sí, acepto’ a su ya marido en la ciudad que vio nacer su amor hace tres años, Nueva York.

Sin embargo muchos fans de Lili Estefan notaron algo que para muchos fue un “error imperdonable”… ir vestida de color blanco a la boda.

Lili compartió una imagen junto a Gelena y Raúl y escribió: “Celebrando este día tan especial para @gelenasolanotv después de 16 años juntos en @elgordoylaflaca se nos casó nuestra #cinturitadeavispa”.

De inmediato muchos la tacharon de imprudente por asistir así vestida: “Aixxxx que poco sabemos del protocolo o es que no lo pasamos por el forro….sólo la novia debe ir de color blanco o crudo o en cualquier de sus variedades…Lili…Lili…Lili… mal muuuuy mal!!!”, “Sorry Lili pero no estaba (bien) k tu fueses con el mismo color de la novia”, “Lily me parecio de mal gusto que hayas ido vestida de blanco a la boda, Nada normal”, “Lili Sorry según la etiqueta de mis tiempos los invitados. No pueden llevar el mismo color de vestido de la novia”, le dijeron.