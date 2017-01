A esta actriz no le importa llevar pelo en las axilas (FOTOS)

Los reflectores no se concentraron en el hermoso vestido rosa de diseñador que usó la actriz Lola Kirke, en la ceremonia de los Golden Globes… sino en ¡el pelo de sus axilas!

Y es que la protagonista de la serie Mozart in the Jungle, donde aparece junto al mexicano Gael García Bernal, desfiló por la alfombra roja la tarde del domingo pasado sin mostrar pudor alguno por sus axilas no depiladas.

La joven de 26 años mostró sus túneles sin afeitar con un vestido floral sin tirantes, en el evento celebrado en Hollywood, levantando los brazos sin vergüenza para mostrarle su pelo al mundo, según el sitio de noticias del Daily Mail.

Lola complementó su vestido floral rosa pálido con algunas joyas simples, dejando su pelo castaño en ondas sueltas alrededor de sus hombros.

Cabe recordar que, no es la primera vez que Lola ha mostrado el pelo de sus axilas; la actriz posó para una sesión de Vanity Fair en diciembre de 2015, en el que mostró con orgullo sus pozos sin afeitar para que el mundo los viera.