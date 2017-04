A Clarissa Molina se le rompió el zapato en pleno show en vivo ¡y era prestado! (VIDEO)

Un momento muy embarazoso pasó Clarissa Molina en pleno show en vivo de El Gordo y la Flaca, el cual dejó al descubierto dos avergonzantes situaciones para la presentadora.

Y es que por un lado, quedó en evidencia que la exMiss República Dominicana ¡traía zapatos prestados! Y además de que no le quedaban, Molina tuvo que confesar que los acaba de romper, por lo que hasta tuvo que pedir una disculpa a quien se los había prestado.

Precisamente Lili Estefan fue esa persona que se los prestó, quien contó en medio de las risas que ella siempre tiene un par por ahí por si acaso y como Clarissa había olvidado los suyos, decidió prestárselos.

Claro que los zapatos no eran de la talla de Clarissa, así que le quedaban súper grandes, y de camino a presentar su segmento de redes sociales, se les rompieron las tiritas, pero ya no había tiempo de nada, así que salió al aire con todo y el zapato roto.

“¿Qué le pasó a tus zapatos?”, preguntó Raúl de Molina, a lo que Clarissa le respondió que “nada” en medio del bochorno y tratando de esconderlos. Entonces a la bella presentadora no le quedó más remedio que contar: “Ok, ok, se me quedaron mis zapatos porque me voy a Nueva York y Lili me prestó unos que estaban en el clóset de hace mucho tiempo, entonces se me rompieron”.

“¡Clarissa me rompiste los zapatos!”, le dijo Lili, quien confesó que los zapatos tenían guardados unos 12 años. Clarissa contó que ella estaba parada, “haciendo mi segmento y sentí algo, ay se rompieron los zapatos”.

