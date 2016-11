5 y más razones para amar los flats (FOTOS Y VIDEO)

¿Quién dijo que la comodidad está peleada con el estilo? Pues quien lo haya dicho definitivamente no conoce los flats, esos zapatos de piso que últimamente han acaparado las miradas en las pasarelas alrededor del mundo, por la elegancia y el gran porte que pueden darle a tu outfit.

¿Quieres saber cuándo y cómo usarlos? Aquí unas opciones:

Con vestido

Aunque no lo creas, un vestido puede verse muy bien si usas flats. No creas que perderás el estilo, ni mucho menos. No sólo andarás súper cómoda, sino que también podría darle un toque distintivo a tu outfit.

Con jeans

Cualquier pantalón de mezclilla se ve bien con flats, pero los skinny jeans son los ideales para este tipo de zapatos tan cómodos.

(Foto: Getty Images)

Con falda

Los flats le aportarán ese toque casual a tu atuendo, cuando uses falda.

Con leggins

Lucen perfecto con esos ajustados leggins.

Anímate a usarlos, aquí tienes 29 razones para hacerlo…