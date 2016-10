5 disfraces que no debes ponerte nunca

Nunca falta el gracioso al que se le pasa la mano a la hora de disfrazarse para la noche de Halloween.

Pero para que no te pase, debes saber que hay ciertos disfraces que deberían estar prohibidos en toda fiesta de la Noche de Brujas.

Y es que si bien es cierto que en esta celebración se trata de tomarse las cosas a la ligera y que lo importante son las tendencias del momento, hay personajes y temas que no entran en el juego ¡nunca!

¿Quieres saber de cuáles se trata? Pues aquí te damos una lista de esos disfraces que no debes ponerte jamás.

Princesa de Disney

Si ya no estás en la tierna edad de la inocencia, disfrazarse de cualquiera de las princesas Disney no es buena idea. Si no pudiste disfrazarte de Blancanieves o Cenicienta cuando eras pequeña, pues mejor espera a que tengas una niña para cumplir tu sueño en ella, porque a cierta edad eso ya no se ve bien.

Terrorista

Son más que obvias las razones para que el disfraz de terrorista sea el más vetado del mundo. Pero al parecer a Chris Brown eso no le importó y así asistió a la fiesta de Halloween de su ex, Rihanna. Hasta presumió sus fotos en sus cuentas de Instagram, en las que se pudo ver que sus amigos también le siguieron la corriente y se vistieron al estilo talibán, algo de muy, pero muy mal gusto.

Víctima de la violencia doméstica

Precisamente Chris Brown y su ex Rihanna protagonizaron uno de los escándalos de violencia doméstica más sonados en el mundo de la farándula, pero no porque entre famosos también se den esos lamentables episodios, quiere decir que están permitidos. La violencia doméstica nunca es cuestión de juego, ni siquiera en Halloween, así que no se te ocurra disfrazarte de esta pareja y mucho menos, emular ese desagradable momento que vivió la popular cantante.

Víctima de un atentado terrorista

En un mundo tan golpeado por el terrorismo en los últimos tiempos, tampoco es de buen gusto aprovechar la noche de Halloween para recordar momentos tan espantosos.

Refugiado de Siria

Es lo mismo que disfrazarte de inmigrante, una broma de pésimo gusto que a nadie le caería bien, así que ¡evítalo!