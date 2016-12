¿Cómo se transmite la hepatitis C y quién puede estar en riesgo de contraerla?

Contenido publicitario por La Vista Norcross

La hepatitis C es una enfermedad hepática y es contagiosa. Su gravedad varia, puede durar unas cuantas semanas o se puede convertir en una enfermedad grave que ataca al hígado. Es el resultado de la infección por el virus de la hepatitis C (VHC), que se propaga principalmente a través del contacto con la sangre de una persona infectada. La hepatitis C puede ser “aguda” o “crónica”.

¿Cómo se transmite la hepatitis C?

La hepatitis C suele contagiarse cuando la sangre de una persona infectada con el virus de la hepatitis C entra en el cuerpo de alguien que no está infectado. Hoy en día, la mayoría de las personas se infectan con el virus de la hepatitis C compartiendo agujas u otros equipos para inyectarse drogas.

Las personas pueden infectarse con el virus de la hepatitis C durante actividades como:

• Compartir agujas, jeringas u otros equipos para inyectarse drogas·

• Heridas de aguja en los entornos de atención médica·

• Nacer de una madre que tiene Hepatitis C·

• Compartir artículos de cuidado personal que pueden haber estado en contacto con la sangre de otra persona, como maquinillas de afeitar o cepillos de dientes·

• Tener contacto sexual con una persona infectada con el virus de la hepatitis C

¿Cuáles son los síntomas de la hepatitis C aguda?

Aproximadamente el 70% -80% de las personas con Hepatitis C aguda no presentan ningún síntoma. Algunas personas, sin embargo, pueden tener síntomas leves a severos poco después de ser infectados, incluyendo:

• Fiebre

• Fatiga

• Pérdida de apetito

• Náusea

• Vómito

• Dolor abdominal

• Orina oscura

• Evacuaciones de color arcilla

• Dolor en las articulaciones

• Ictericia (color amarillo en la piel o los ojos)

¿Quién debe hacerse la prueba de la hepatitis C?

Hable con su médico acerca de la prueba de hepatitis C si usted

• Nació de 1945 a 1965

• Es un usuario actual o antiguo de drogas inyectables, incluso si se inyectó sólo una vez o hace muchos años

• Está en tratamiento de hemodiálisis a largo plazo.

Llame para más detalles al 770-446-2820 La Doctora Sánchez en La Vista Norcross le dará todas las respuestas.

2625 Beaver Ruin Rd suite B, Norcross, GA 30071