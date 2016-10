Contenido publicitario por: Cobb Pain and Rehab

¿Cómo saber si estoy lesionado? La primera señal de una lesión es a través del dolor. Esta sensación provocada por el sistema nervioso es la que le dice al cuerpo que algo no está funcionando bien. Un dolor agudo o punzante es la primera alerta para buscar ayuda médica y obtener un diagnóstico.

Por otro lado, existen dolores no tan fuertes pero que son recurrentes o en muchos casos, no pasan en ningún momento, a esto se le conoce como dolor crónico. Estos tipos de dolores pueden durar mucho tiempo si no son tratados y las causas pueden ser variadas, pero una de las mas comunes es en los accidentes de tráfico.

las lesiones más tratadas por nuestros quiroprácticos de Cobb Pain and Rehab son: Lesiones en el cuello, espalda, rodillas, brazos y hombros.

Mediante un examen especializado, podremos detectar cual es su lesión y así brindar el tratamiento para usted. Aparte de tratar el problema de raíz, a medida que usted recibe tratamiento muchos de los síntomas empiezan desaparecer y usted verá estos beneficios:

Alivio del dolor de cabeza

Aumento en el rango de movimiento

Más energia

Mejor coordinación

Reducción de riesgo de lesiones en el futuro

Disminución de la inflamación

Muchos de los pacientes que vemos a diario padecen de dolores crónicos y condiciones graves causadas por la negligencia de otro conductor. A varios de estos pacientes les ha tomado tiempo en decidir visitar un especialista por el miedo a tener que pagar de su bolsillo.

Nosotros tenemos la posibilidad de referirlo a cualquiera de los diferentes abogados de lesiones personales que conocemos. Nuestra prioridad es que usted pueda seguir adelante con su vida.

Si usted ha sido víctima de un accidente de tráfico, es muy importante que visite un especialista de inmediato, nuestro equipo ubicado en Cobb county puede atenderlo. Hablamos español.

Somos expertos en traumas causados por accidentes de auto y lesiones en el trabajo

Primera visita con examen, terapia y dos Rayos X por solo $99 *Promoción válida para pacientes que pagan en efectivo.

LLAME AHORA 770-988-0033

Atendemos las 24 horas los 7 días de la semana.

Puede visitarnos en nuestra página en Internet: http://www.cobbpainandrehab.com/

