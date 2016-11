Cómo hablar con nuestros hijos tras la victoria de Donald Trump en las elecciones (VIDEO)

Esta época de cambio de gobierno puede causar ansiedad y tensión. Muchos padres de familia, en particular los latinos que tienen familiares indocumentados u otros grupos que se podrían ver afectados, sienten miedo ante el futuro y los posibles planes del nuevo presidente. Sus reacciones podrían afectar mucho cómo reaccionen sus hijos. Lo más importante es asegurar a los niños que ellos van a estar bien y transmitirles tranquilidad, según expertos. En medios sociales también hemos visto que algunos padres que se quejan de que otros alumnos han atemorizados a sus hijos y muchas veces los maestros no lo ven o no intervienen. Por eso hablamos con expertos para darte unos consejos.

En primer lugar, valida las emociones de los niños. “Si el niño está triste es momento de abordarlo y ponerte en sus zapatos”, dijo Alejandra Frías, asesora y motivadora de padres de familia para Communities In Schools (CIS) y otras organizaciones sin fines de lucro en Austin. Decirles, “entiendo tu tristeza porque a mí también me da tristeza esto”. Pero como padres también tenemos la responsabilidad de guiarlos hacia un sentimiento más agradable y asegurarles que todo está bien y que nosotros como adultos vamos a hacerle frente a la situación y ellos no tienen de qué preocuparse. Los niños necesitan sentirse seguros.

Si los niños temen que ahora el presidente Trump va a deportar y separar a su familia o construir un muro, los padres pueden asegurar a los niños que “este país tiene una serie de reglas, que tienen que seguirse…(él) no puede simplemente ejercer lo que ha dicho de un día para otro, es un proceso que tiene que ser autorizado, todo lleva un tiempo”, dijo.

“Recordemos que aunque son pequeñitos, entienden perfectamente”, dijo. Ella recomienda a los padres que primero “vean dentro de ellos exactamente lo que están sintiendo, cuál es su verdadero motivo de miedo”. Luego les aconseja que lo escriban, lo revisen y pidan asesoría de alguien más, como un especialista que les pueda dar una asesoría efectiva para su sentir. “Cuando yo estoy completamente a gusto con mi sentir, porque ya lo revisé, entonces abordar el tema con el niño para darle esa misma confianza”, dice.

Vivimos en una democracia y no en una dictadura y el gobierno está diseñado con varios poderes que se aseguran que uno no domine sobre el otro y que el presidente no tenga demasiado poder. Los padres deben informarse, centrarse y después ayudar a sus hijos. “Hablen directamente con sus hijos pero, primero, como dicen en el avión, antes de ponerle la mascarilla, ponte tú la mascarilla”, dijo.

La psicóloga Julia Hoke, del Austin Child Guidance Center, dijo que quizá algunos padres hayan dicho cosas poco prudentes en algún momento, como que si Trump ganaba, ellos se regresarían a México o a otro país. Pero esas son cosas que a veces se dicen en el calor del momento, aunque la persona en realidad no tiene ninguna intención de mudarse a ningún lado. Hay que aclarárselo a los niños. Di a tus hijos, “Vamos a quedarnos aquí. Lo que era importante para nosotros ayer todavía nos importa hoy”.

Es importante mantenerte informado y consultar las leyes de ser necesario. También, “acude a las personas que sí te pueden dar una guía, no nada más las familias que están asustadas, porque se va haciendo más miedo y eso puede crearnos más problemas”, agregó Frías.

Con información de Nicole Villalpando del Austin American-Statesman.