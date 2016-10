Yolanda Andrade revela qué famosa la ayudó a seguir en su carrera (VIDEO)

La conductora y actriz Yolanda Andrade confesó que ella le debe su carrera a su paisana Salma Hayek, pues asegura que fue ella quien la alentó a seguir con su carrera artística.

“Yo le agradezco a Salma porque verdaderamente cambió mi vida y mi destino. Yo si no hubiera sido por ella me quedo en Culiacán a estudiar derecho seguramente, y tuviera cinco hijos. Ella convenció a mi papá de que me dejara venir a estudiar a México”, dijo a Ventaneando

Además agregó que Salma sigue siendo la misma de hace más de 20 años a pesar de haber logrado fama internacional, “ella sigue siendo la misma, es sencillamente perfecta”.