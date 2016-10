Wisin habla por primera vez de la muerte de su bebé (VIDEO)

Wisin habló por primera vez ante las cámaras de la muerte de su bebé Victoria Yireh, quien falleció el pasado mes de septiembre, a causa de la enfermedad conocida como Trisonomía 13 o Síndrome de Patau.

En entrevista con El Gordo y La Flaca, el cantante dijo: “nosotros ya sabíamos desde (el embarazo) que la bebé tendría problemas. Pensé en el aborto, pero mi esposa me dijo que no. No soy quien para quitarle la vida a nadie”.

Y agregó que a raíz de esa triste situación, “he recibido mensajes de mujeres que han querido abortar a sus hijos y por la situación han decidido tenerlo, afrontar la situación pase lo que pase, y yo creo que ese es el propósito, no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Tenemos que afrontar las cosas, y no solo reír cuando las cosas salen bien, sino también hay que reír cuando no salen tan bien”.

Y finalizó diciendo que “la pérdida de un hijo jamás pensé pasarla, pero entendí que hay un público, y que hay gente buena que de una forma o de otra me dieron ese valor para seguir creciendo y seguir caminando, porque es difícil, tú piensas que el mundo se te cae encima. Dios me dio la madurez para que en esta etapa de mi vida poder afrontar una situación como esta y aquí estamos”.