William se reencuentra con su padre en su cumpleaños (FOTOS Y VIDEOS)

William Valdes ahora sabe que “cuando dejas el rencor atrás y perdonas, suceden cosas maravillosas”. Y es que el presentador de Despierta América, recibió una tremenda sorpresa de cumpleaños, tras más de 20 años sin ver a su papá, los reunieron. Sin embargo tal vez el reencuentro no salió como se esperaba, ya que los seguidores del cubano criticaron al hombre, pues en ningún momento le pidió perdón.

Cuando el también cantante llegó al foro del programa de Univisión, como todas las mañanas, nunca se imaginó lo que la producción y sus compañeros le tenían preparado.

Era su cumpleaños y William nunca había festejado uno en compañía de su padre, así que Karla Martínez y Alan Tacher fueron los encargados de traer al estudio a su padre, quien llegó cantando y el conductor no pudo contener las lágrimas.

Resulta que William Valdés llevaba años distanciado de su padre biológico, de quien se separó cuando tenía apenas unos meses de edad y según él mismo contó, durante años sintió mucho rencor hacia él, considerando como verdadero papá al padre de sus medios hermanos.

Sin embargo para muchos la actitud del señor no fue la adecuada, pues aseguran que nunca le pidió perdón a William, “Como ya es famoso ya le salió el amor de papá segun él, pero para mí no es sincero con William además sus palabras no fueron para su hijo más bien estaba agredeciendo a la gente que le dio la oportunidad a William”, ” ese viejo tiene mal corazón. Gracias a Dios que escogió una buena madre porque eso se nota, él es un buen chico y es gracias a la buena crianza y educación que ella le dio”, “pero lo que vi es que al hombre le importaba más mirar la cámara que la atención que le puso a su hijo, Willam llorando y el viejo más frío que el hielo ni una disculpa “hijo por no estar contigo”, dijeron que canten juntos y se puso a cantar solo sin mirar a su hijo ni siquiera se ve que le interesa su hijo no se qué fue solo a lucirse él mismo”, “Viejo orgulloso, perdón le hiciera pedido por estar ausente por 23 años, mejor ni hubiera llegado”, “Se mira falso”, fueron algunos de los comentarios que le hicieron.

Y agregaron, “Al señor le falta humildad y pedir perdón a su hijo, vi la parte del programa que entró el sr.cantando y yo esperaba que el padre ausente por muchos años pidiera perdón y se emocionara al ver a su hijo y nada”.

Karla Martínez reflexionó sobre la importancia de pedir perdón y perdonar, algo que finalmente parece haber hecho el exintegrante de CD9, a juzgar por la fotografía y el mensaje que compartió en su cuenta de Instagram unas horas después.

“Cuando dejas el rencor atrás y perdonas suceden cosas maravillosas. Gracias papá por estar aquí en este día tan especial. Gracias @despiertamerica por esta sorpresa”, escribió el presentador junto al hashtag #BestBirthday.

Cuando dejas el rencor atrás y perdonas suceden cosas maravillosas. Gracias papa por estar aquí en este día tan especial. Gracias @despiertamerica por esta sorpresa. ❤ #BestBirthday Una foto publicada por WilliamValdes (@williamvaldes) el 10 de Ene de 2017 a la(s) 7:10 PST



“Cuando empezaste a llorar, lloré tanto que no tienes idea”, le escribió una seguidora en la publicación. “Yo mire todo el programa y qué bonita sorpresa. Compartí lágrimas contigo al verte llorar de alegría. Y tienes mucha razón, cuando dejas el rencor atrás, todo es mejor”, comentó otra fan desde Los Ángeles”. “Qué lindo, lloré cuando los vi”, dijo alguien más.